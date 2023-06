Puig, a favor de que el PP ponga una "línea roja" al condenado por maltrato de Vox

Madrid, 12 jun. El presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este lunes que está "muy de acuerdo" con que el PP ponga una "línea roja" al candidato de Vox a presidir la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, aunque ha subrayado que los populares son "absolutamente conscientes" de que fue condenado por violencia machista y, aun sabiéndolo, lo nombraron "directamente" en dos cargos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante la celebración del 45 aniversario del diario económico Cinco Días en Madrid, donde ha destacado que el PP regional nombró a Flores miembro del Consejo Electoral y del Consejo de Transparencia, por lo que saben "perfectamente" quién es el candidato de Vox.

"Creo que las líneas rojas que ahora dice marcar Borja Semper son correctas, pero deben dejar de marear, deben decir de una vez por todas la verdad. Y la verdad es que hay un acuerdo que se va a producir. No quieren que se produzca antes de las elecciones porque la verdad es que no está muy bien, pero finalmente se va a producir", ha aseverado.

Preguntado sobre la ausencia de algunos barones socialistas en el Comité Federal del pasado sábado, el presidente de la Generalitat ha comentado que, a su juicio, cada uno debe responder sobre su propio comportamiento y que no le corresponde a él valorar el comportamiento de los demás.

Respecto a si se está cuestionando el liderazgo del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado en que, en su opinión, no es así, sino que la pregunta que se hace a la ciudadanía es si quieren continuar con las políticas de izquierdas o regresar al "modelo neoliberal" anterior.

Asimismo, Puig ha expresado que la polémica por los cambios en las listas de los socialistas forma parte de "una pantalla pasada" y ha señalado que tiene claro lo que es más y menos importante.

"En este momento lo importante es que el marco en el que se van a celebrar estas elecciones y la pregunta que se le va a hacer a la ciudadanía no vuelva a tener una dificultad en el análisis, es decir, que no nos equivoquemos de pregunta, que seamos capaces de que la derecha, esta vez, no vuelva a hegemonizar la pregunta", ha concluido. EFE

