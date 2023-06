Mateo: “En el tercer cuarto hemos abierto una brecha que ha sido clave”

Badalona, 12 jun. El entrenador del Real Madrid Baloncesto, Chus Mateo, destacó esta noche la gran serie realizada por el equipo blanco pese al primer susto inicial.

“Hemos hecho una serie muy buena, si bien es cierto que Joventut nos sorprendió en el primer partido, en los tres siguientes hemos jugado muy bien. Mucho mérito el conjunto verdinegro, ha mostrado un muy buen nivel y seguramente le ha pasado factura el hecho de jugar cada dos días cuando no están acostumbrados”, dijo.

“Un playoff de la Liga Endesa requiere mucho físico y estoy contento porque hemos sido capaces de tener paciencia y mantener la cabeza fría. En el tercer cuarto hemos abierto una brecha que ha sido clave, pero me gustaría remarcar la buena defensa realizada”, añadió.

En referencia al partido de Sergio Rodríguez, Chus Mateo fue muy claro: "El Chacho ha jugado francamente bien, especialmente el final de partido. Ha dado ocho asistencias, ha dominado el ritmo de partido y ha hecho que el resto estuvieran mejor. Me alegro por él, y también por todos los compañeros, tanto los que han jugado como los que no. Ojalá aguante este nivel hasta el final de temporada”.

Sobre todo lo ocurrido con Yabusele, el técnico madridista quiso enviar un mensaje a todos los seguidores del baloncesto en general: “Lo único que puedo hacer es mantener la calma. Me gustaría hablar de baloncesto e intentaremos que no vuelvan a suceder cosas que han ocurrido en el pasado. Y digo lo mismo sobre los gritos a diferentes jugadores, a nadie le gusta. Esto es baloncesto, el deporte que amamos”.

“Por este deporte sacrificamos muchas cosas, no hace falta subir el nivel de tensión, a los niños y niñas no les viene bien esto. Tuvimos una sanción que hemos cumplido y me gustaría que se dejara de hablar de este tema. Debo transmitir tranquilidad a mi equipo y eso es lo que haré”, finalizó.

