El círculo íntimo de Silvio Berlusconi que le ‘acompañó' en sus escándalos más sonados

Silvio Berlusconi ha muerto este lunes 12 de junio a los 86 años a causa de una leucemia que padecía desde hacía dos años. Con su fallecimiento ha llegado el fin de una era que estuvo protagonizada por él y en la que los escándalos fueron una constante. No solo en el panorama político, donde desempeñó el cargo de primer ministro italiano en tres ocasiones, de 1994 a 1995, de 2001 a 2006 y de 2008 a 2011, también en el mundo de la televisión, el deportivo y el social.

Fue un hombre que nunca pasaba desapercibido y que parecía disfrutar de los escándalos, pues no solo estuvo procesado por sobornos para evitar que se testificara en su contra, también llegó a ser acusado de corrupción de menores. Tampoco hay que olvidar sus famosas fiestas “bunga bunga”, como eran conocidas, las cuales fueron protagonistas de titulares a lo largo y ancho del mundo porque lo que sucedía en ellas sobrepasaba lo moral en muchas ocasiones.

Pese a toda esta controversia, Berlusconi siempre estuvo rodeado de su círculo de confianza, amigos que no solo estuvieron a su lado en todo momento, sino que en ocasiones le acompañaban en sus tropelías. De todos ellos, el más polémico es Vladimir Putin, quien tras conocer la noticia de su muerte ha declarado: “Para mí, Silvio fue una persona querida, un verdadero amigo. Siempre he admirado sinceramente su sabiduría, su capacidad para tomar decisiones equilibradas y con visión de futuro incluso en las situaciones más difíciles”.

Ambos compartían una admiración mutua que nunca escondieron, pues el italiano llegó a confesar que el presidente ruso le considera “el primero de sus cinco verdaderos amigos”. Su opinión no cambió ni cuando Putin comenzó a invadir Ucrania, pues Silvio defendió su postura atacando al presidente ucraniano: “A Zelenski le bastaba con dejar de atacar a las dos repúblicas autónomas de Donbás y esto no habría ocurrido, así que juzgo muy negativamente el comportamiento de este señor”.

Mucho menos pública era la amistad de Berlusconi y Marcello Dell’Utri, con quien fundó el partido político Forza Italia y que dirigió Fininvest, la financiera de la familia Berlusconi. Fue uno de sus más íntimos y tampoco ha sido ajeno al foco de atención mediático.

En junio de 2013 fue condenado a siete años de cárcel por asociación mafiosa. Finalmente cumplió una condena de cinco años, desde junio de 2014 hasta diciembre de 2019 y, tras quedar libre, ha optado por quedarse en un segundo plano.

Emilio Fede, considerado como uno de los periodistas más controvertidos de Italia, también formó parte del círculo más cercano de Berlusconi. Trabajó para él durante años, primero en Fininvest, y posteriormente en Mediaset, donde su carrera aunque se potenció y se volvió extremadamente polémica. En numerosas ocasiones fue acusado de ofrecer una visión manipulada de la realidad para favorecer a su amigo Silvio, que después le devolvió el favor ofreciéndole la mejor cobertura del partido Forza Italia.

Además, Fede fue acusado de inducción a la prostitución en el ‘Caso Rubí' y es que, según la información recopilada por las autoridades, el sería quien organizaba las polémicas fiestas de Il Cavalieri, donde llegó a “ofrecer” chicas a un “sultán” para “completar su harén”. Finalmente, en el año 2013 fue condenado por el tribunal de Milán a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos, por inducir a la prostitución, ayudar e incitar a la prostitución y ayuda e instigación a la prostitución infantil. Pese a ello, Emilio nunca entró a la cárcel ya que presentó diferentes recursos que retrasaron el cumplimiento de la condena y, cuando estos acabaron, era tan mayor y su salud tan frágil que se determinó que cumpliría prisión domiciliaria.

Aunque no existe punto de comparación, en España Silvio Berlusconi mantuvo durante años una buena relación con José María Aznar, quien en su libro Retratos y perfiles, llegó a dedicarle varios elogios. “Berlusconi me dice que yo he sido su maestro en la vida política. Incluso me llama su profesor cuyas instrucciones sigue puntualmente”, se puede leer en el libro, en el que además destacaba que el italiano “tiene un alto sentido de la amistad y la lealtad debida a los amigos. No olvida nunca a quién le ayudó, y siempre está dispuesto a devolver un favor”.

Pese a estas buenas palabras, y a que el empresario llegó a ser uno de los invitados a la boda de su hija, Ana Aznar, con Alejandro Agag, el tiempo terminó separando a ambos hombres y es que el expresidente del Gobierno terminó renegando de él al sugerir, en un acto público de mayo de 2013 que Berlusconi era un corrupto procesado.

