Compromís comunica su no a Carlos Mazón (PP) como president de la Generalitat Valenciana

València, 12 jun. Compromís ha transmitido al PP que votará en contra de la investidura del popular Carlos Mazón como nuevo president de la Generalitat Valenciana, porque representan intereses "profundamente diferentes" y porque a su petición de un "cordón sanitario" a Vox para la investidura les han respondido que hablarán con todos los partidos.

Así lo ha explicado Joan Baldoví tras la reunión que ha mantenido este lunes durante una hora junto a sus compañeros de Compromís Aitana Mas, Vicent Marzà y Maria Josep Picó con el presidente del PPCV, Carlos Mazón, el vicesecretario de Organización, Juan Francisco Pérez Llorca, y el director de campaña, Miguel Barrachina, para tratar la investidura.

El PP ha entregado a Compromís, como hizo el jueves pasado con el PSPV-PSOE al iniciar la ronda de contactos con los partidos, un documento con 30 coincidencias entre los programas electorales, como la financiación autonómica, las Cercanías o el agua, y ha lamentado que no hayan sido "suficientes" para que Compromís facilite la investidura, aunque espera que sean "puntos de encuentro" durante la legislatura.

COMPROMÍS VE 'IMPOSIBLE' GOBERNAR EN SOLITARIO

Baldoví ha transmitido a Mazón que su objetivo es gobernar en solitario "es imposible" y ha explicado que no se abstendrán en la investidura del popular porque ese partido busca un "investidura gratis" para después acordar con Vox todas las políticas que afectan a los 5 millones de valencianos, a lo que no están dispuestos.

"PP y Vox son el anverso y el reverso de la misma moneda", ha aseverado Baldoví, quien ha augurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acabará "bendiciendo" el acuerdo entre esos dos partidos en la Comunitat Valenciana, como ha hecho en Extremadura.

Pérez Llorca no ha querido hacer "especulaciones" sobre las "posibilidades" de acordar con Vox, cuyos 13 diputados sumados a los 40 del PP suponen la mayoría absoluta de Les Corts; ha pedido esperar la reunión que mantendrán este martes con esa formación, y ha asegurado que no han "vetado a nadie" de ese partido, al que le plantearán también un documento coincidencias programáticas.

EL PP DEROGARÁ UNA LEY Y MODIFICARÁ OTRAS

Compromís ha preguntado en la reunión si el PP tiene previsto derogar legislación del Botànic y les han comunicado que derogarán "de inmediato" la tasa turística, mientras que en otras normas aplicarán modificaciones, como en el requisito lingüístico, para que en determinadas oposiciones sanitarias no puntúe más que algunos másteres.

El PP es "un partido reformista y por tanto asumimos todo aquello que esté bien hecho por otros, aunque discrepemos ideológicamente del fondo de las normas", ha explicado Barrachina, quien ha asegurado que el objetivo de su partido no es "derogar ni eliminar nada que pueda estar funcionando, sino mejorar y reformar todo".

Compromís también ha preguntado qué pasará con las reversiones sanitarias -en seis meses acaba el plazo para la del hospital de Dénia- y han recibido por repuesta una "indefinición total", ha lamentado Baldoví, quien ha avanzado que harán una oposición "firme" y útil a los intereses de los valencianos.

Sobre la composición de la Mesa de Les Corts Valencianes, Compromís ha considerado que Vox no debería estar en la Mesa, porque "no representa intereses democráticos", mientras que el PP ha insistido en que no le hacen "cordón sanitario a nadie" en la Mesa. EFE

lb-jmm/mcm

(Foto) (Vídeo)