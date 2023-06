Triodos reanudará el 28 de junio la negociación de sus "preferentes verdes"

Madrid, 11 jun (EFECOM).- Triodos Bank prevé que el próximo 28 de junio comience a operar un sistema Multilateral de Negociación (SMN) de sus Certificados de Depósito de Acciones (CDA), conocidos como las "preferentes verdes", en las que están atrapados los ahorros de más de 7.400 familias españolas.

Estos CDA, explica el propio banco, han sido el instrumento elegido para permitir la participación de inversores en su capital desde su fundación, hace 40 años; pero en plena pandemia, en marzo de 2020, Triodos anunció que suspendía la posibilidad de comprar y vender CDA, un cierre temporal motivado por la incertidumbre y el impacto de la COVID-19 en la economía, incluyendo el sector financiero.

El cierre implicó que no habría posibilidad de comprar nuevos CDA ni aceptar órdenes de venta de los inversores que ya los tuvieran, de modo que estos no podían disponer de su dinero; el sistema "no fue capaz de gestionar el importante y repentino desequilibrio que se produjo en la oferta y demanda de CDA", señalan desde el banco, que aún no ha podido identificar sus razones exactas.

TRIODOS EN LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES

Los titulares de los CDA comenzaron a acudir a los tribunales, donde algunas sentencias de primera instancia -ninguna de ellas firme- ha dado la razón al banco, tras entender que los inversores fueron debidamente informados del riesgo y que, en todo caso, pecaron de "dejadez", y otras a favor de los clientes.

En los casos que han dado la razón al cliente, los magistrados han destacado que se trataba de "una especie de acción de la entidad con un mercado interno como único mercado de comercialización de la acción", un producto sobre el cual Triodos "incumplió sus deberes contractuales al modificar sus características esenciales".

Desde la Plataforma de Afectados destacan que no se les ha permitido recuperar el dinero invertido en CDA, y además se ha devaluado un 30 % el valor de los certificados sin ningún tipo de negociación con ellos, ya que en enero de 2021 su precio era de 84 euros y a 1 de enero de 2023 sólo tiene un valor fiscal estimado de 60 euros.

Su precio, indica Triodos, vendrá determinado por la oferta y la demanda cuando se ponga en marcha el SMN .

Numerosos miembros de la Plataforma de Afectados han descartado participar en el SMN al desconfiar de una entidad "cuyas hojas de ruta están cambiando constantemente y que ellos mismo no saben explicar".

PRODUCTOS DE RIESGO

Triodos aclara que los CDA son un producto de inversión, no de ahorro, calificados como producto de riesgo, y así han sido comercializados siempre; no cotizaban en ninguna bolsa de valores o mercado regulado, y era la propia entidad la que facilitaba la negociación.

Los inversores podían comprar CDA y solicitar al banco su recompra, de manera que Triodos Bank, "a su entera discreción", podía optar por aceptar o no esas solicitudes, añaden.

La entidad se defiende además recordando que los folletos estipulaban que la emisión y recompra de CDA dependería, entre otros factores, de la oferta y la demanda, su margen para adquirir CDA estaba limitado específicamente en el folleto y que en ningún momento estaba obligado a recomprar.

La suspensión se decidió por la sobreoferta efectiva de órdenes de recompra, las pautas de negociación previstas y la preservación de la capacidad para reanudar la negociación más adelante.

En el momento del cierre, el exceso efectivo de oferta de órdenes de recompra era "varias veces superior al patrón habitual", indica el banco, por lo que debido a los requisitos regulatorios aplicables, Triodos Bank "no tuvo otra opción" que suspender la negociación de CDA a través de su propia plataforma.

En este momento, Triodos Bank tiene unas 43.500 cuentas -7.400 en España- y aproximadamente 14,4 millones de CDA, de los cuales 2.150 corresponden a España, . EFECOM

