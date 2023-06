Patricia Donn, "pasional y salvaje" baila flamenco desde las "entrañas"

Carmen Martín

Madrid, 11 jun. "El flamenco me sale de las entrañas", dice la bailaora Patricia Donn, que estrenará en Madrid "Ángeles y demonios", un espectáculo lleno de fuerza, garra y alegría, cualidades de esta artista que sobre el escenario se torna "pasional y salvaje".

"Empecé a bailar por gusto. Mis padres me apuntaron a serranas y sardanas, pero no me gustaba", cuenta a EFE esta joven bailaora quien asegura que desde que probó el baile flamenco no ha podido dejarlo: "fue como un veneno".

Patricia Donn (Granollers, Barcelona 1997) dice que descubrió el baile por pasión, "no lo he mamado en casa", añade Donn, quien explica que sus cuatro abuelos son andaluces (Granada y Huelva) y emigraron a Cataluña, "y siempre han sido muy aficionados al flamenco".

"Mi abuelo Manuel cantaba muy bien los fandangos de Huelva y yo le bailaba", recuerda esta joven que desde muy joven empezó a formarse en la escuela de flamenco Paca García, también estudió danza clásica, contemporánea y clásico español.

"He tenido grandes maestros como Antonio Canales, Eva Yerbabuena, Lola Greco, Farruquito, La Lupi, María Moreno, La Talegona, entre otros", enumera la bailaora que debutó profesionalmente a los 16 años en el Teatro Principal de Barcelona durante todo un año.

Después se puso a bailar en tablaos de la ciudad condal, Madrid y Sevilla. "El tablao es el lugar puro del flamenco, te invita a lanzarte a bailar", cuenta Donn, quien reconoce que en ese tiempo que pasó por ellos aprendió mucho, "sobre todo a coger el peso de cada palo, me dio mucha seguridad".

A los 21 años debutó como solista en la Compañía de Amador Rojas y el año pasado estrenó su primer espectáculo en solitario denominado "Mujeres".

"El flamenco es mi pasión, una manera de sentirme libre", asegura la joven, quien sobre las tablas se deja llevar por la intuición: "me vuelvo salvaje, bailo siguiendo a la guitarra, soy incapaz de fijar cien por cien un baile".

Admiradora de Carmen Amaya y Eva Yerbabuena, Donn, joven talento del flamenco, busca la plasticidad y la belleza dentro de la escena: "me gusta buscar el placer visual".

Sueña con que el flamenco le acompañe toda su vida. "Ahora estoy viviendo un sueño, estrenar en la Gran Vía madrileña, es lo más, de lo más", dice Donn, quien estará con el espectáculo "Ángeles y demonios" en el EDP Gran Vía desde el 27 de junio al 2 de julio de 2023.

La coreógrafa presenta una gran producción sobre idea y guión de Lucho Ferruzzo, con música original de Vavílov, Karl Jenkins, Manolo Sanlucar, Silk Road & Yo-Yo Ma y José J. "El Viejín", una leyenda del flamenco que ha decidido abandonar su retiro profesional para este proyecto.

Para este espectáculo, Patrica Donn ha contado con la diseñadora Juana Martín (Córdoba, 1974) para que le cree el vestuario. "Es un lujo bailar con prendas de alta costura".

"Juana es una diseñadora versátil de la moda española, con reconocimiento internacional, ha desfilado en la Alta Costura de París y cose diseños de esencia flamenca con técnicas artesanales", detalla la bailara, que se muestra encantada de lucir un espectacular vestuario para recrear "una historia de superación a través del arte, el cante y el baile".

Donn acaba de volver de latinoamérica, "ha sido una experiencia muy bonita, el flamenco se entiende en todo el mundo y me emociona ver cómo la gente lo sigue EFE

