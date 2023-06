La reina visitará en Colombia una finca cafetera que reinserta a exguerrilleros de FARC

Madrid, 11 jun. La reina Letizia comienza este lunes un viaje de tres días a Colombia en el que va a conocer diversos proyectos que tiene en marcha la cooperación española, entre ellos uno de reinserción laboral de exguerrilleros de las FARC como muestra del apoyo de España al proceso de paz en el país andino.

Como en los siete viajes anteriores de cooperación que ha protagonizado como reina, doña Letizia se enfundará el chaleco rojo que caracteriza a los cooperantes españoles para dar visibilidad a su tarea en un país como Colombia considerado prioritario por España.

Tras su llegada este lunes por la tarde a Cartagena de Indias, la reina abrirá su agenda al día siguiente en esta ciudad con la visita al centro de formación que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) tiene en el país andino y a un proyecto de saneamiento de agua, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Está previsto que al programa de agua potable y saneamiento domiciliario en el barrio de Villa Hermosa la acompañe Verónica Alcocer, la esposa del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien mantendrá un almuerzo.

La primera jornada incluirá la visita al baluarte de Santa Catalina, en cuya restauración participan jóvenes formados con la ayuda de España.

El miércoles la reina volará a Cali, suroeste del país, donde se desplazará a una finca productora de café en la que trabajan excombatientes de las FARC que han logrado reinsertarse laboralmente tras el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos por el que más de 13.000 combatientes de la que era la principal guerrilla del país depusieron las armas.

El objetivo de la cooperativa Ecomun, enclavada en el municipio de Yotoco y que forma parte del programa Tecnicafé, es permitir a los exguerrilleros y sus familias “construir una vida distinta y asentar la paz y la normalización de la convivencia”, remarcan las fuentes.

Doña Letizia estará acompañada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, quien ya visitó a finales del pasado mes de abril este proyecto, financiado también por fondos de la UE.

En Cali, la reina conocerá otros proyectos de cooperación enfocados a promover la igualdad de género y los derechos de la mujer, entre ellas las indígenas, al ser otro de los ejes de la cooperación española en Colombia, donde está presente desde hace más de 30 años.

La agenda de doña Letizia en su primer viaje a Colombia como reina no prevé ningún encuentro con Petro, quien estuvo en Madrid con su esposa a comienzos de mayo en la visita de Estado en la que Felipe VI anunció el viaje de cooperación.

La presencia de la reina en el país andino, que concluirá el miércoles por la tarde en Cali, coincide con la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio, lo que no ha alterado los planes previstos desde hace semanas.

“En absoluto se pensó en suspender el viaje. No se nos pasó por la cabeza. El Gobierno no está en funciones, estamos trabajando con normalidad. Es una oportunidad que no se puede perder”, argumentan desde Exteriores, que confirmó el desplazamiento el pasado miércoles.

Es el primer viaje en el que participa la reina desde que se aprobó la nueva ley de cooperación el pasado febrero, que prevé que España destine a este ámbito el 0,7 por ciento de su PIB en 2030, cuando en este ejercicio es del 0,34 por ciento (0,24 % en 2022).

Doña Letizia se estrenó con el chaleco rojo en Honduras y El Salvador en 2015; posteriormente estuvo en Senegal (2017), República Dominicana y Haití (2018), Mozambique (2019), de nuevo Honduras (2020) y Paraguay (2021) y Mauritania (2022). EFE

cpg/ros