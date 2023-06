Kepa desea que el Real Madrid no fiche a Havertz y que Joao Félix vuelva cedido al Chelsea

Las Rozas (Madrid), 11 jun. Kepa Arrizabalaga, portero internacional español del Chelsea, mostró su esperanza de que el Real Madrid no fiche al delantero alemán Kai Havertz, del que valoró su gran experiencia pese a tener 24 años, y el deseo de que el portugués Joao Félix se decante por el regreso cedido al club de Londres, tras una primera aventura difícil por la mala situación del equipo.

Havertz está en la órbita de delanteros y en una lista de posibles fichajes del Real Madrid para su delantera, tras la salida de Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard y Mariano Díaz. Kepa resaltó sus virtudes en una entrevista con EFE y mostró su esperanza de que su compañero no se marche del Chelsea tras un mal año.

"Siendo jugador del Chelsea ojalá se quede, porque es un jugador muy bueno que nos da muchísimo. Es muy joven pero tiene muchísima experiencia", valoró el portero vasco de su compañero de club.

"Es un jugador que puede jugar en distintas posiciones, con balón juega muy bien, tiene una zurda muy buena. Por como trabaja y lucha para el equipo, a nosotros nos da muchísimo", ensalzó.

Tras finalizar la cesión de seis meses de Joao Félix, Kepa espera que los momentos de dificultad vividos en una temporada en la que el Chelsea no ganó ni peleó por títulos hasta el final, quedándose incluso fuera de Europa en la Premier League, condicione la decisión del portugués.

"Es decisión suya pero la adaptación al fútbol inglés ha sido rápida, le he visto muy bien, conectó con los compañeros rápido en el campo. Es verdad que ha venido en un año complicado para el Chelsea, no ha sido fácil porque no hemos tenido buena dinámica y al final cuando llegas a mitad de temporada a un grupo así, cuesta cambiarlo", analizó en una charla con EFE.

"Seguro que para él no ha sido la mejor experiencia por cómo ha ido y él tiene que decidir ahora. Ojalá se quedase en el Chelsea porque tiene muchísima calidad", sentenció. EFE

