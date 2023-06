Kepa: "Cuando era pequeño, si te gustaba la portería, te fijabas en Iker Casillas"

Roberto Morales

Las Rozas (Madrid), 11 jun. Kepa Arrizabalaga (Ondárroa -Vizcaya-, 3 de octubre de 1994) 'renace' de sus peores momentos con una fortaleza mayor tras sus vivencias en el Chelsea. Listo para resucitar el debate de la portería de la selección española en una Liga de Naciones que presenta la oportunidad de ganar un título, con la confianza del nuevo seleccionador Luis de la Fuente, y el recuerdo de tiempos pasados que convirtieron a Iker Casillas en su referente.

Superó momentos de falta de confianza, alejado del foco por la falta de oportunidades en el Chelsea en un momento que convirtió en punto de inflexión en su carrera, como confiesa en una amena charla con EFE. Fue cuando recordó consejos de juventud.

Experiencias en el vestuario del Athletic Club donde aprendió de las palabras de veteranos como Carlos Gurpegui y Pablo Orbaiz que lograron voltear sus situaciones a base de trabajo y fortaleza mental. Y Kepa lo logró. En cuanto comenzó a jugar en Inglaterra, recibió la llamada de la selección para su regreso, dos años y medio después, con la llegada de Luis de la Fuente. Brilló el día de su vuelta, ante Noruega, con paradas salvadoras. Nada pudo hacer en "un accidente" en Escocia y se siente sobrado de confianza para el pulso con "un portero moderno" como Unai Simón.

Pregunta: Tras dos años y medio de ausencias, segunda convocatoria consecutiva que le asienta en la nueva selección de Luis de la Fuente.

Respuesta: Siempre es un placer estar en la selección, formar parte de un gran grupo. Tenemos una magnífica oportunidad de, en dos partidos, poder ganar un título. Llegamos en buenas condiciones, tras un par de días para descansar y para afrontar los dos partidos de la mejor manera.

P: ¿Regresó un Kepa nuevo a la selección?

R: Diría que en los dos últimos de los cinco años que llevo en Inglaterra. Los dos primeros estaba en la selección pero dejé de jugar y repercutió, tenía el mensaje claro de Luis Enrique. Si no contaba con minutos en mi club, no podría venir. Me centré en recuperar sensaciones y minutos en mi equipo y volver ahora es la consecuencia de volver a jugar con el Chelsea.

P: ¿Se fortaleció mentalmente en los momentos más duros de su carrera?

R: Sí, como en la vida. Al principio empiezas joven, parece que todo es fácil porque va rodado pero en la carrera del futbolista hay altibajos. Escuchas gente con experiencia que ha vivido más años en el fútbol y te das cuenta. No lo valoras del todo en los inicios porque piensas que igual a ti no te pasa, pero cuando te llega te das cuenta de que llevaban razón. Es cuestión de aprender, encontrarte a ti mismo, llevar de la mejor manera esos altibajos y siempre intentar mantenerte para hacer un balance.

P: ¿Qué consejo se repetía en su cabeza cuando su trabajo no encontraba el premio de jugar?

R: Un recuerdo de la primera pretemporada con el Athletic con 16 años, el primer año de Marcelo Bielsa, cuando jugadores como Gurpegui o Pablo Orbaiz, veías sus heridas de guerra, las lesiones, los momentos que habían jugado con un entrenador pero que habían dejado de jugar. Veías como trabajaban, el ánimo y la idea fuerte que tenían en su cabeza. En ese momento, no das valor a lo que dicen jugadores más experimentados y luego te das cuenta de que estas cosas pasan. Es cuando te acuerdas de lo que decían.

P: ¿Se sintió arropado estando lejos de casa en esos meses difíciles de gestionar?

R: Mis padres y mi chica han estado siempre, mis amigos también. No ha sido cuestión de falta de apoyo familiar o de amistades porque siempre lo he tenido, pero en el fútbol hay momentos, entrenadores, estados de forma, que hace que no sean matemáticas. A veces estamos mejor y otras peor. A mí me ha tocado algún momento de estar peor, de no sentirme bien conmigo mismo, no tener confianza. Ha sido un proceso hasta estar como este año, en el que me he centrado en mí mismo, he hecho autocrítica, he mejorado entrenando, me he visto a mí mismo y he mejorado rendimiento.

P: ¿Qué pasa por su cabeza tras superar esos momentos? ¿Seguir o cambiar de aires?

R: Ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea el Chelsea. Este año he tenido los minutos que quería, he jugado, me he sentido bien y he disfrutado como necesitaba. Es el objetivo de todo jugador, disfrutar dentro del campo es lo más importante. Ahora empieza una nueva etapa, cambiamos de entrenador tras un año en el que hemos tenido muchos altibajos, hemos pasado por cuatro entrenadores, nuevos dueños. Ha sido un año de asentarse y el año que viene lo tenemos que hacer mejor. No podemos acabar en media tabla y no jugar Europa. Tenemos un año bonito por delante.

P: ¿Qué espera de la figura de Pochettino?

R: No le conozco personalmente pero ves y escuchas. Nos hemos enfrentado cuando estaba en el Tottenham bastantes veces y siempre fueron un equipo muy duro de derrotar. En París demostró que sabe lidiar con grandísimos jugadores, lleva muchos años a gran nivel. Ojalá hagamos un año bonito.

P: ¿En qué ha mejorado el fútbol inglés a Kepa?

R: Desde que me fui en todo. Quizá cuando te vas de España sientes que estás preparado pero cada año tienes que seguir evolucionando, adaptándome a un fútbol diferente al español, sumando características y resolviendo mejor situaciones que en el fútbol inglés se dan más.

P: Se reabre un debate que estaba enterrado, el de la portería, con un pulso con Unai Simón.

R: Sí, todo el mundo quiere jugar. Todos lo hacen en sus clubes, hay un grandísimo nivel y todos queremos jugar pero lo importante es el equipo. El seleccionador va a decidir en cada partido los once que cree que mejor lo pueden hacer y con los que vamos a tener más opciones de ganar. Al final, el objetivo del grupo es el mismo, levantar el título.

P: ¿Cómo encara esa competencia con Unai?

R: Todos queremos jugar y nos preparamos para ello. Coincidimos en el Athletic. Es verdad que justo ese año me voy, pero habíamos coincidido antes porque subía de la cantera a entrenar con el primer equipo y en categorías inferiores los dos habíamos estado muchos años. Es un portero que ocupa mucho en la portería, muy ágil, con buen juego de pies, que domina el área. Un portero moderno que domina todas las facetas del juego.

P: Esa competencia en portería siempre se vivió. Hasta en la etapa en la que se ganó Mundial y Eurocopas la tuvo Iker Casillas con Víctor Valdés, Pepe Reina, Diego López, De Gea. ¿Alguno le marcó?

R: Al final Iker, cuando yo era pequeño él estaba en lo máximo en el Real Madrid y en la selección. Si te gustaba la portería te fijabas en Iker. Luego he tenido la oportunidad de entrenar, compartir el Mundial de Rusia con Pepe y con David y la relación que tenemos es muy buena. Conectamos muy bien y es un placer tener relación con ellos, que la competencia fuese tan sana. Fue una experiencia muy buena porque era más joven y llevaba mucho tiempo viéndolos en la tele.

P: Ya han pasado once años del último éxito de esa generación de oro del fútbol español. ¿Es tiempo suficiente para quitarse de encima la losa que se sentía al tomar el relevo?

R: Hay que centrarse en lo que tenemos delante porque el pasado ahí está y siempre va a estar. Es historia del fútbol español, páginas doradas. Fue increíble lo que hicieron pero tenemos que centrarnos en lo nuestro. La Nations League la tenemos delante y ojalá sea el primer paso para conseguir algo parecido a lo que ellos lograron. Tenemos una oportunidad muy buena y la tenemos que aprovechar.

P: ¿En qué momento llega España a la fase final? Cada convocatoria de Luis de la Fuente está siendo una revolución de jugadores.

R: Al final, cuando entra un seleccionador nuevo va viendo, tiene que elegir a sus jugadores y a algunos les lleva más tiempo. Todas las selecciones están así, el Mundial está muy reciente y hay muchas que están cambiando de ciclo. tenemos que juntarnos, pensar solo en estos dos partidos y hacerlo lo mejor posible.

P: Italia, da respeto aunque solo sea por su nombre.

R: Italia es un grandísimo grupo que ganó la Eurocopa y sabe jugar este tipo de partidos. Es verdad que también han cambiado un poco su selección desde entonces. Va a ser muy difícil, no hay partido fácil contra ellos. Tenemos que prepararnos y a ganar.

P: ¿Cómo se explica el batacazo del que vienen en Escocia?

R: Lo de Escocia fue un partido que no supimos jugarlo de la mejor manera. Ellos dominaron el partido, lo supieron llevar a su terreno, nos costó y no estuvimos a nuestro nivel.

P: ¿Se puede soñar entonces con la primera Liga de Naciones?

R: Por supuesto, estamos muy ilusionados, tenemos el objetivo de ganarla. Es una grandísima oportunidad, nos preparamos para ir a Holanda con todas la de la ley. EFE

