Alex Márquez reconoce que la caída fue por "exceso de confianza"

Mugello (Italia), 11 jun. El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), que se fue por los suelos en la curva dos durante el decimoquinto giro del Gran Premio de Italia de MotoGP, cuando ocupaba la tercera posición, dijo que pecó "de exceso de confianza en ese punto".

"La verdad es que ha sido error mío pues es una curva que se me da muy bien y me podía esperar algo así en todos lados menos en ese, y quizás e pecado un 'pelín' demasiado de exceso de confianza y también me he ido un poco más por encima de la línea, en donde hay un pequeño bache, y he perdido el tren delantero. He pecado de exceso de confianza en ese punto", recalcó Alex Márquez.

En cualquier caso, el piloto de Estrella Galicia 0'0, dijo que está "contento". "Aunque no he acabado de la mejor manera posible, porque una caída nunca suma, ha habido velocidad, ha habido adelantamientos y me he sentido fuerte en todo momento y sólo ha faltado o falta también la experiencia cuando cambian las condiciones con esta moto, aun me falta controlar ese punto de hasta dónde tengo que empujar, me he sentido bien", añadió.

"Al no haber hecho ayer la carrera esprint con estas condiciones de bastante calor, nos hubiera ayudado, pero al menos nos hemos caído luchando por un podio y con el ritmo de los de delante, así que tenemos que mejorar pero bueno, también es verdad que la penalización de Le Mans nos ha perjudicado un poco porque creo que con Martín y con Pecco podríamos haber ido al principio", lamentó el piloto de Ducati.

Reconoció que la penalización fue una nota muy negativa: "Está claro y me da rabia, más viendo ayer acciones similares que no fueron penalizadas, por lo que entonces debería ser o todos o ninguno, pero no hablaremos de eso porque es siempre la misma historia".

Ninguno de los dos hermanos Márquez concluyó la carrera italiana y Alex, al respecto, explicó que "lo de Marc es un poco, por decirlo de alguna manera, lo que era de esperar, y eso es así".

"Él no sabe de alguna manera conformarse, prefiere quedarse a gusto y eso también pues es por la mentalidad que tiene de no guardarse nada, de ir a ver dónde está el límite de la moto para seguir mejorando, y lo mío ha sido una lástima pues ha sido únicamente por exceso de confianza", afirmó.

"Hay una carrera la semana que viene que se nos da bien a los dos, así que seguro que mañana y hoy ya se hablará poco, pues su caída ha sido un poco extraña, se ha ido largo, y es algo que me pasaba a mí también cuando estaba con Honda, que a la que estás un poco fuera de la línea no perdona", explicó Alex Márquez.

Sobre las diferencias entre las Ducati de 2023 y 2022, señaló: "Parece que en algunos circuitos sí la hay y aquí, en la recta, tenían un 'puntito' más; por ejemplo Pecco o Martín en la telemetría nos sacaban una 'decimita', que aquí al final perdimos la 'pole' por décima y media, pero eso es normal, por eso esas motos son oficiales y las nuestras satélite, por decir de alguna manera". EFE

