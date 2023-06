Mateo: “Estoy contento por el completo partido que hemos hecho”

Badalona (Barcelona), 10 jun. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid Baloncesto, destacó el gran partido realizado por su equipo durante los primeros 30 minutos de juego: "Hemos hecho un muy buen partido en líneas generales, muy intensos durante los tres primeros cuartos. En el último nos hemos relajado y nos ha entrado el miedo en el cuerpo, pero hemos hecho un gran partido".

"Hemos mantenido el control de todos los jugadores y sabíamos que hoy sería difícil ante un buen Joventut. Hemos defendido bien a Feliz, Parra y Tomic… Contento por el completo partido que hemos hecho en un pabellón muy complicado. No hemos sido capaces de meter mucho de fuera, y eso me hace estar aún más contento por el partido realizado!, agregó.

Pese al 1-2 en la serie, el técnico del Real Madrid no se fía y sólo piensa en el próximo partido: "No pensamos en que tenemos dos oportunidades, no hay pasado ni futuro. Toca pensar en el cuarto partido. Tendremos que salir con la misma mentalidad de hoy, especialmente la de los tres primeros cuartos".

Un aspecto fundamental en la eliminatoria está siendo el apartado físico, sin embargo, ante la falta de energía, entra de lleno el concepto de ambición.

"Físicamente llegamos muy cortos de energía, pero tenemos mucha ambición y ganas de ganar. Tenemos que conseguir los objetivos planteados al inicio de temporada, llevamos una temporada muy dura y la ambición es nuestro lema", remarcó.

"Cuando íbamos 30 puntos arriba, mi objetivo era repartir minutos porque tenemos muchos jugadores que están haciendo un sobresfuerzo en todo lo que va de temporada, entre competición doméstica y Europa. Si algo me reconforta es que Tavares ha hecho un +34 en tan sólo 15 minutos en pista. Pese a las molestias que arrastra, nunca ha perdido el nivel competitivo", añadió.

Sobre el próximo partido, Chus Mateo cree que el Joventut volverá a ser el mismo que el de los partidos disputados en el WiZink Center. "Los playoffs nos enseñan que a veces hay situaciones engañosas. A veces parece que vas a ganar bien y no es así, Joventut nos ganó el primer partido en casa… No creo que sea algo de iniciativa. No hay que volverse locos con las derrotas, porque siempre hay un día siguiente", dijo

