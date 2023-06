Márquez: "No iremos a defendernos"

Barcelona, 10 jun. El mexicano Rafa Márquez, técnico del Barça Atlètic, no se fía de la ventaja adquirida en la ida ante la vuelta frente al Real Madrid Castilla (4-2) de la primera fase de la promoción de ascenso a la Liga Smartbank y anuncia que su equipo no saldrá a defenderse.

"Es un partido decisivo, tenemos una ligera ventaja, pero para mí el marcador de 2-0 es muy peligroso, así que vamos a seguir con lo siempre hacemos: ir a competir, de hacer nuestra idea de juego, de tener la posesión del balón, de hacer más acciones ofensivas para concretar las acciones de gol y ojalá podamos concretarlas", insistió.

Márquez comentó que su equipo saldrá con la idea de seguir compitiendo: "No vamos a cambiar nuestra filosofía de juego, de buscar siempre acciones ofensivas, de tener la posesión, de ampliar el marcador y obviamente no iremos a defendernos, sino a competir, no hay otra".

En cuanto a la ausencia del meta Arnau Tenas, convocado por la selección sub 21, Márquez comentó que se trata de "una baja importante", porque "es nuestro capitán, es el que nos da seguridad atrás, pero bueno, también tenemos gente que tiene esa hambre de demostrar su calidad". EFE

