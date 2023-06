Lagartera (Toledo), el Corpus del año 1590 que brilla por sus bordados

Lagartera (Toledo), 10 jun. Este domingo, 11 de junio, las calles de Lagartera (Toledo) volverán a brillar en el día del Corpus Christi gracias a los altares, llenos de bordados antiguos, que los vecinos de las calles por donde pasa la procesión sacan a las puertas de sus casas desde el año 1590.

La presidenta de la asociación Amigas del Traje de Lagartera, Hortensia Moreno, ha explicado a EFE que la festividad se remonta a las cartas apostólicas que el papa Sixto V otorgó para la fundación de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Lagartera en 1589.

Eso hizo posible que el 21 de junio de 1590 tuviese lugar la primera procesión del Corpus Christi en Lagartera.

El recorrido que se realiza cada año es siempre el mismo y en él se pueden ver textiles antiguos con bordados que a día de hoy no se realizan y que los vecinos definen como "las joyas de cada casa, pues son piezas muy antiguas que solo se exhiben ese día", ha destacado la maestra artesana lagarterana Rocío Lozano.

Los alrededor de 40 altares que se colocan en las casas son distintos, pero coinciden en la composición principal ya que habitualmente se coloca una figura del niño Jesús en medio, que será bendecido cuando pasa el sacerdote, o una cruz si ha habido algún fallecido ese año en la casa.

Durante la procesión, un centenar de personas se visten con los trajes típicos de lagarteranos. "Hay unas 20 formas diferentes de vestirse", ha señalado Moreno.

El Corpus Christi de Largartera es Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Bien Inmaterial, desde 2017.

"Los lagarteranos estamos muy orgullosos de nuestro Corpus, no hay nada que se iguale. Hasta que no se vive no te puedes hacer una idea realmente de lo que es", ha destacado la artesana, que ha resaltado que todo el que viene suele repetir; "se van encantados".

Igualmente, el alcalde de la localidad, Sergio Alía, ha subrayado que "es un orgullo" y la festividad "más importante para el municipio en la que se unen la tradición, el arte y la fe".

"Queremos que el Corpus Christi sea reconocido a nivel nacional, por eso hemos acudido y seguiremos acudiendo a museos y oficinas de turismo haciendo representaciones de lo que se vive ese día en Lagartera", ha detallado Alía.

TURISMO Y ECONOMÍA

El día de la festividad del Corpus Christi, las Amigas del Traje de Lagartera organizan visitas guiadas por los diferentes altares de la localidad hasta que comienza la misa.

Este año hay siete voluntarias que irán explicando a los visitantes una pieza emblemática de cada altar.

A su vez, el ayuntamiento prepara un programa de actividades para incentivar la llegada de visitantes, que este año incluye un guiño a Joaquín Sorolla en el centenario de su muerte, con una conferencia.

El ayuntamiento y las artesanas coinciden en que durante el Corpus Christi la afluencia de visitantes a la localidad crece y los establecimientos aumentan las ventas. EFE

