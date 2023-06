El PSOE de Ávila, molesto con los "retoques" en sus listas, estudia medidas

Ávila, 10 jun. El PSOE abulense no ha ocultado este sábado su malestar y enfado ante los "retoques" en las listas para las elecciones generales aprobadas en la provincia y la Ejecutiva regional, que incluyen a Manuel Arribas, uno de los reconocidos participantes en cenas con 'Tito Berni', para liderar la lista al Congreso por Ávila.

Así lo han trasladado a EFE fuentes de la Ejecutiva provincial que tiene la intención de reunirse hoy mismo o mañana para analizar lo sucedido y adoptar posibles medidas.

En el caso de Ávila, la propuesta para numero uno al Congreso, Yolanda Vázquez, que es la portavoz municipal en el ayuntamiento en funciones y número dos del PSOE abulense, pasa al siguiente puesto en favor de Manuel Arribas, vinculado con el denominado 'caso Berni'.

Ayer Vázquez trasladó a EFE que no iba a ir en una lista que no había sido aprobada y avalada por la Ejecutiva provincial, aunque aún no ha concretado que hará. EFE

1010617

mr-aam/jlp