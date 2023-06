Duran: “El Real Madrid ha estado muy metido en el partido”

Badalona, 10 jun. Carles Duran, entrenador del Joventut Badalona, remarcó la superioridad de un Real Madrid que dominó durante los tres primeros cuartos, aunque se siente orgulloso de su equipo y la temporada que está firmando.

"El Real Madrid ha sido muy superior hoy. Tengo que felicitar a mi equipo porque si el Olímpic hoy estaba así es por la temporada que hemos hecho. Entiendo que la gente se vaya triste, pero jugamos ante un muy buen equipo y han sido superiores", dijo.

Duran comentó que el Real Madrid no dejó jugar a la Penya y este sábado firmó su mejor partido. "Además teníamos una excitación que nos ha afectado especialmente en el inicio. Por otra parte, en defensa hemos sido muy blandos, ellos llevaban un 78% en tiros de dos al descanso”, destacó.

“En la reanudación hemos cambiado quintetos, pero no hemos sido capaces, estábamos sin energía. El físico de ellos nos está desgastando. Sin embargo, el equipo no se ha rendido, no hemos pensado en el marcador, y el esfuerzo que hemos hecho al final no ha sido suficiente para ganar, pero sí para jugar bien y para llegar al lunes en un cuarto partido con un mejor Joventut”, añadió.

En referencia al mal partido de Ante Tomic, el técnico del Joventut quiso quitarle importancia y centrarse más a nivel de equipo. "Nosotros somos un equipo. No hemos visto la mejor versión de Tomic, jugamos hace 48 horas y no tiene 24 años, y tenía delante el mejor pívot de Europa, un jugador diferencial", afirmó.

Durante muchos minutos se vivió un ambiente tenso en el Olímpic, especialmente con Yabusele, pero el técnico cree que no ha afectado al equipo.

"En el inicio hemos estado tensos, pero no creo que haya sido por el ambiente. Nos hemos centrado en nuestra faena. Sobre la situación que se ha generado con un jugador, simplemente decir que nosotros no hemos generado nada", insistió.

El Joventut creyó en la remontada hasta el final, pero Carles Duran le da más importancia al hecho de jugar cómo siempre lo han hecho: "Más que creer en la remontada, lo que le he dicho al equipo es que dejaran de ver el marcador e intentar jugar al baloncesto que sabemos. Lo hemos intentado y el Real Madrid nos ha castigado en el último minuto y medio. Nosotros queríamos mostrar a nuestra afición el Joventut que somos, porque durante mucho rato no lo hemos hecho".

En referencia al cuarto partido, el entrenador catalán se centró en la defensa para intentar forzar el quinto y definitivo en la serie.

"Tenemos que mejorar muchas cosas, especialmente en defensa. Entiendo que el último cuarto hoy ha sido bueno, pero si sumamos los 12 cuartos que hemos jugado ante ellos, hemos ganado ocho. Debemos ser el equipo que fuimos en Madrid y no pensar en lo negativo. Nos quedamos con lo bueno, teniendo en cuenta que delante tenemos un Real Madrid que está jugando a un muy buen nivel”, finalizó. EFE

