Alex Márquez, sobre la sanción a Binder: "No tienen mucha idea, van improvisando"

Mugello (Italia), 10 jun. El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), que se cayó en la primera curva de la carrera esprint del Gran Premio de Italia disputada en Mugello, afirmó sobre la sanción impuesta al sudafricano Brad Binder (KTM RC 16), involucrado en la misma, que "parece que no tienen mucha idea de qué hacer y van improvisando".

"Al final es lo que me querían poner a mí en Le Mans y no creo que sea justo, porque yo no tiré a nadie, sólo tuve un toque; y tirando a alguien y arruinando la carrera de otro le ponen la misma penalización. Estamos en las mismas de siempre, que parece que no tienen mucha idea de qué hacer y van improvisando", insistió.

Sobre la carrera de este sábado, señaló: "Ha sido un día, quitando eso, muy positivo, porque hemos hecho un trabajo muy bueno, pudiendo sacarnos ese mal sabor de boca que teníamos de ayer, y hemos hecho un gran trabajo. Pero, una vez más, nos hemos visto involucrados en un toque y me he caído. O me han tirado, es así. Nada más que hacer, pasar página y mañana tenemos otra oportunidad".

En cuanto a la carrera del domingo, destacó: "Al final creo que tenemos ritmo para… ganar será difícil, porque Pecco tiene algo más, pero creo que podemos estar en el podio".

"Será clave la salida y hacer bien la primera vuelta, intentar ser agresivos en ese momento, más que los demás, porque si no nos tiran. Será una carrera muy larga, donde los neumáticos habrá que cuidarlos muy bien y tendremos que ser inteligentes y llegar al final de la mejor forma", explicó Alex Márquez de su planteamiento para este domingo.

"Prefiero una carrera en seco, porque lo hemos hecho bien, pero si es en mojado tampoco es algo que me preocupe, porque normalmente voy rápido", aseguró. EFE

JLL/ism