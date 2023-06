La Feria del Libro recuerda a Antonio Gala, el artista que "miraba al futuro"

Madrid, 9 jun. El escritor y dramaturgo cordobés Antonio Gala, fallecido el pasado 28 de mayo a los 92 años, ha sido homenajeado hoy en la Feria del Libro de Madrid en un acto donde se le ha recordado como el generador de las "colas" mas largas de esta cita, así como el artista que "miraba al futuro" y que poseía el don de "saber escuchar".

Bajo el título de "Recordando a Gala" amigos como la periodista Nativel Preciado, los escritores Joaquín Pérez Azaustre y María Zaragoza, y Françoise Dubosquet, autora de la monografía Antonio "Gala, un regard sur les années 80" (1989), han revivido el espíritu del escritor cordobés en una mañana donde se ha hablado de Gala en presente, no en pasado.

Preciado, que le conoció cuando tenía 18 años, ha contado cómo su primer encuentro fue en una entrevista donde Gala se sorprendió de su juventud: "era un sabio, no era un personaje mediático. De todos los grandes creadores que he conocido es el personaje que mejor sabía escuchar, sobre todo a las mujeres. Tenía una percepción especial para valorar lo que otros no valoraban".

Pero también ha ensalzado cómo Gala "abrió un camino fundamental, el contar la experiencia íntima, personal, profunda, en un artículo de prensa".

Una "faceta tan sincera, tan desgarrada, que es un ejercicio periodístico que muchos han tratado de imitar y es imposible", ha matizado.

Durante el acto celebrado este viernes Francisco Moreno, presidente de la Fundación Antonio Gala, también ha intervenido para ensalzar la figura de Gala como creador de la fundación que lleva su nombre, "su obra más querida". Una institución por donde han pasado desde su creación en 2002 más de 300 creadores de todas las disciplinas artísticas.

Y precisamente dos de sus exalumnos, los escritores Joaquín Pérez y María Zaragoza han destacado, respectivamente, "su manera abierta de entender Andalucía como un territorio rico, permeable, esa Andalucía que ayudó a construir", así como su "generosidad" y su "mirada hacia el futuro".

Asimismo, Eva Orúe, directora de la Feria de Madrid, ha recordado al Gala que se disputaba con Arturo Pérez Reverte las colas más largas de esta cita, a la que dejó de acudir en 2010.

El acto, moderado por Ana Gavín, directora de relaciones editoriales del Grupo Planeta y vicepresidenta de la Fundación Antonio Gala, ha contado con la presencia también de José María Gala García, director de la Fundación y sobrino del homenajeado.

Y ha finalizado con la lectura de algunos de sus poetas de la mano de algunos de los artistas a los que becó, como el escritor Dimas Prychyslyy, quien ha manifestado que ellos tienen la "obligación" de "defender" el legado del autor de obras como "El manuscrito carmesí", cuyos derechos han sido vendidos para que se conviertan en producciones audiovisuales. EFE

