Jasikevicius: "Hemos sido muy inconsistentes, sobre todo en defensa"

Barcelona, 9 jun. El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, achacó la derrota de este viernes en el segundo partido de las semifinales de la Liga Endesa contra el Unicaja (79-88) a la inconsistencia de su equipo, sobre todo en defensa.

"A lo largo de 40 minutos hemos sido muy inconsistentes, sobre todo en defensa. En algunos momentos estuvimos bien, pero rápidamente hemos perdido el control del partido y ellos nos han hecho daño con su juego", resumió el técnico lituano desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Jasikevicius declaró que "los puntos en contraataques y unos contra uno" del Unicaja fueron "una auténtica barbaridad", y reconoció la superioridad de su oponente: "Quiero felicitar al Unicaja y a Ibon (Navarro). Han sido mejores y han tenido más energía. Esa ha sido una de las claves hoy".

Saras reconoció que "es importante" que la serie se desplace a Málaga con empate 1-1 para la disputa de los próximos dos duelos: "Siempre es mejor jugar con tu gente, pero no es definitivo. Hoy un equipo ha jugado bien y el otro equipo no, y el que no ha jugado bien ha perdido delante de su gente, que por cierto ha estado muy bien".

"Ahora toca ser inteligentes. Se juega un partido cada 48 horas. Ni tras el 1-0 estábamos muy arriba, ni ahora muy abajo. Son las semifinales de la ACB. Va a ser difícil, tiene que ser difícil. Toca sufrir, sin duda", añadió.

Jasikevicius afirmó su preocupación por la situación del Barça: "Sería de locos no estar preocupado. Hay que preocuparse porque el equipo que en teoría no tiene jugadores altos ni dominantes en el rebote, nos está dominando los partidos en el rebote".

"Sabíamos lo buenos que son al contraataque y castigando las pérdidas, pero tenemos que encontrar orgullo y energía en estas situaciones para hacer un mejor partido. Estoy preocupado, claro que sí, pero hay que tomarse las cosas un poco con calma. Ojalá podamos reaccionar", concluyó. EFE

1012041

xsf/asc