Eraunzetamurgil: "Es una gozada estar en el Valencia"

Valencia, 9 jun. La alero María Eraunzetamurgil se mostró muy satisfecha por haber fichado por el Valencia Basket y aseguró que está mucho mejor de la lesión muscular que le obligó a dejar la concentración de la selección española.

“Me han recibido con los brazos abiertos. Las instalaciones son una pasada, todos los medios que tienen. Es una gozada estar aquí”, apuntó la jugadora vasca, que está estos días en Valencia “para chequear la evolución de la lesión”, conocer las instalaciones y presentarse.

“Estoy mucho mejor, con mucho menos dolor. Las cosas van avanzando bien, así que estoy muy contenta con que la recuperación de la lesión vaya genial y dentro de poco voy a empezar a hacer cositas”, añadió.

La internacional admitió que le dio rabia tener que dejar la selección por una lesión. “Lo que quería era estar ahí, dar todo de mí. Al final estaba disfrutando mucho y creo que estaba trabajando bien. Tenía buena pinta”, apuntó.

“Estaba contenta con lo que estaba haciendo y eso es lo más importante. Así que da un poquito de rabia haberme ido así, pero me han tratado súper bien. Con las chicas genial, con el cuerpo técnico, todos me lo han hecho muy fácil. He estado muy feliz”, aseguró.

Asimismo, señaló que está “superilusionada” por recalar en el Valencia, aunque vaya a quedarse cedida esta próxima campaña.

“No podría estar en un proyecto mejor. Van a ser tres años donde voy a estar tranquila, disfrutando y aprendiendo. Me han dado la oportunidad de seguir un año más en Estu para seguir creciendo, sintiéndome mejor en pista y poder venir aquí y ayudar lo máximo posible”, concluyó. EFE

1010146

nhp/cta/ism