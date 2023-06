Cenk: "Quiero ayudar a hacer grandes temporadas y hacer feliz a la afición"

Valencia, 9 jun. El central del Valencia Cenk Özkacar se mostró muy contento porque el club haya ejercido la cláusula de compra que tenía para adquirir sus derecho tras haber jugado cedido por el Olympique de Lyon esta campaña y señaló que espera contribuir a hacer grandes temporadas y a hacer feliz a la afición tras una temporada de mucho sufrimiento.

“El primer objetivo es ayudar a mis compañeros a hacer grandes temporadas y hacer felices a nuestros aficionados”, señaló en una entrevista con la radio del club. “No he hecho ningún gol pero ahora tengo tiempo, ojalá lo pueda hacer la próxima campaña”, apuntó el futbolista turco .

“Desde el primer día me he sentido muy querido por el club y la afición. Sabía que llegaba a un gran equipo y el tiempo me lo ha demostrado. Ahora quiero seguir siendo feliz hasta 2028”, añadió .

El defensa admitió lo mucho que se ha sufrido para lograr la salvación y apuntó a la unión del vestuario pero sobre todo al empuje de la afición como claves para haberla logrado.

“Hemos sido una familia y eso se ha notado, cuando llegaron los malos resultados entre todos hemos sabido responder con más esfuerzo”, recordó Cenk, quien también reconoció que "se ha sufrido mucho pero al final se ha logrado".

"La afición ha sido clave, en los momentos más importantes nos ha ayudado a levantarnos. Aún se me pone la piel de gallina pensando en el partido del Elche. Se merecían que el Valencia siguiera en Primera. La afición es sencillamente impresionante, ver Mestalla lleno todos los partidos me ha impresionado, especialmente en los partidos en los que nos jugábamos la permanencia”, agregó el defensa otomano.

El central señaló que su adaptación ha sido muy buena. “Todo ha sido gracias a mis compañeros y a todos los técnicos con los que he trabajado. Mucha gente me ha ayudado esta temporada y para mí así ha sido fácil dar el 100%”, explicó en un buen castellano.

“Antes de llegar ya me gustaba el español así que cuando vine tenia claro que debía aprender más rápido y he trabajado con una profesora. Mis compañeros hablan conmigo en español y eso me facilita aprender”, explicó Cenk, que confía en ser convocado por la selección absoluta turca en las próximas horas. EFE

