Valero confiado en mejorar en Suiza para continuar como número uno mundial

Logroño, 8 jun. El corredor del BH Coloma Team, David Valero, afronta un fin de semana importante en Suiza, en donde va a disputar la segunda prueba de la Copa del Mundo con la obligación de mejorar su primera actuación para continuar al frente del ránking mundial de bicicleta de montaña.

El ciclista andaluz no tuvo un buen debut en la Copa del Mundo (acabó la carrera de la República Checa en el puesto 27) y después optó por dedicar las siguientes tres semanas a entrenar, consciente de que ahora comienza un momento clave del calendario en el que se van a suceder de forma consecutiva pruebas importantes para él.

En este tiempo ha "afinado" su preparación. "La verdad es que me encuentro muy bien", ha explicado el ciclista granadino a EFE, que tomó la decisión de "parar esta tres semanas de competir para subir el nivel de entrenamientos"

Recalca que en la primera carrera de la Copa del Mundo "tenía piernas para estar más adelante" pero cometió "un error técnico". "Me equivoqué al elegir unas ruedas y lo pagué", explicó.

"Ahora, llego mejor y espero no tener contratiempos" ha subrayado a EFE Valero, poco antes de viajar a la localidad suiza de Lenzerheide, donde desde mañana se disputa la prueba, primero con la carrera corta y el domingo con la larga de campo a través.

En menos de un mes va a tener que afrontar tres carreras de la Copa del Mundo y el Campeonato de Europa. "Era importante llegar bien a este pico de la temporada y es lo que he buscado" porque "además, la realidad es que desde ahora hasta octubre apenas vamos a parar y quiero hacerlo bien", ha explicado el ciclista del BH.

Valero se mantiene al frente de la clasificación mundial de su especialidad desde hace ocho meses, pero últimamente ha visto cómo sus principales rivales le reducían la diferencia; ahora el italiano Luca Braidot es su principal oponente, ya que solo está a 69 puntos de distancia, mientras que el veterano suizo Nino Schurter es tercero, ya a 242.

El ciclista de Baza no se "obsesiona" con conservar su posición "porque ese no es el objetivo de mi temporada" sino que lo que busca son buenos resultados en las principales competiciones internacionales y, si los logra, eso le llevará a estar adelante en la clasificación mundial.

"Llevó 8 meses en ese puesto y estoy más que contento con ello, también por lo importante que es para el equipo, pero estamos en un año en el que lo más importante es trabajar bien y estar preparados de cara a 2024", cuando disputará los Juegos Olímpicos de París.

UN FORMATO QUE NO LE BENEFICIA

Además, Valero ha demostrado en su carrera que es un corredor "diesel", que gana por su capacidad de mantener un fuerte ritmo, y en el formato actual de la Copa del Mundo tiene la dificultad de afrontar cada viernes una carrera "sprint" de veinte minutos, que no solo determina la línea de salida del domingo sino que también otorga puntos.

"Es un formato que me penaliza por no ser tan explosivo como otros compañeros, pero he tratado de perfeccionar mis carreras en esa disciplina y creo que puedo optar a estar entre los que salen en primera línea, que sería muy bueno", ha explicado Valero.

Además, el circuito de Suiza "es más duro que otros" y "eso espero que me pueda venir bien" y "espero que el cuerpo responda como quiero para que los resultados sean buenos", ha concluido Valero.

Tras la primera prueba el ciclista español del BH Coloma Team ocupa el puesto 24 en la Copa del Mundo, que lidera el británico Thomas Pidcok; el siguiente español es David Campos, del Orbea, en el 36.

El equipo riojano BH Templo Cafés acude a Suiza con todos sus corredores (Jofré Cullel, Pablo Rodríguez, el argentino Catriel Soto y Rocío del Alba García) y además este fin de semana también tendrá puesta su atención en la localidad francesa de Laissac, donde su corredora Natalia Fischer tratará de revalidar el título europeo de la modalidad maratón. EFE

ep/og