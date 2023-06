Marco Bezzecchi reconoce que para el sería un "sueño" estar en el podio en Mugello

Mugello (Italia), 8 jun. El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) ha reconocido en la conferencia de prensa del Gran Premio de Italia de MotoGP que para él sería un "sueño" estar en el podio de Mugello pues "este es un circuito muy especial para los pilotos italianos y volvemos a la acción después de este parón".

"Espero que este fin de semana venga mucho público aquí porque para nosotros es muy importante", reconoció Bezzecchi, segundo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP tras Bagnaia.

Bezzecchi confirmó que en Mugello recibirá material nuevo pues dijo tener "alguna actualización, pero todavía no sé cuál. Tengo que tener una reunión con mi equipo para que me cuenten si hay alguna novedad pero Ducati está trabajando muy bien y más allá de que puedan darme algo para la moto, ya me estaba ayudando muchísimo".

"En Le Mans, por ejemplo, estuvieron todo el fin de semana conmigo en el taller y me ayudaron hasta el último segundo. Me siento muy apoyado por ellos y no me puedo quejar", destacó el piloto italiano.

Con los pies en el suelo, Marco Bezzecchi afirmó que su "plan" pasar por "continuar en esta línea carrera a carrera y conseguir resultados, aunque mi sueño pasa por llegar a una moto de fábrica y si es Ducati, mejor que mejor, porque ya la conozco y tengo muy buenas sensaciones, pero de momento no sé qué esperar".

Bezzecchi presenció la prueba puntuable del mundial de Superbike la semana anterior, en el circuito de Misano Adriático, en donde el español Álvaro Bautista ganó las tres carreras programadas con su Ducati Panigale V4 R) y aseguró que disfrutó "muchísimo", además de ensalzar al español, del que dijo: "las carreras de Superbike siempre son divertidas y creo que Álvaro Bautista es el que está haciendo la diferencia, no la moto. La moto es buena, pero hay más pilotos en Ducati y solo gana Bautista".