Jokic: "Si pierdes, nadie va a mencionar tu récord"

Miami (EE.UU.), 7 jun. Nikola Jokic, que dio una exhibición este miércoles junto a Jamal Murray en la victoria de los Denver Nuggets en el tercer partido de las Finales de la NBA, reiteró que no le importan ni los récords individuales ni las estadísticas si no vienen acompañados de una victoria de su equipo.

"Honestamente, creo que si pierdes nadie va a mencionar (el récord). Y siendo honesto, no me importa: es solo una estadística", dijo en una rueda de prensa.

Los Nuggets vencieron este miércoles en el tercer partido de las Finales, disputado en Miami (94-109, 1-2 en la serie), y recuperaron el factor cancha que les habían arrebatado los Heat en el segundo encuentro.

Jokic (triple-doble con 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias) y Murray (triple-doble también con 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) se dieron la mano en un memorable recital.

El serbio se convirtió en el primer jugador que firma un triple-doble de 30-20-10 en unas Finales. Además, Jokic y Murray son los dos primeros compañeros de un equipo en la historia de la NBA que logran un triple-doble de 30 puntos cada uno en un mismo partido.

"Murray está jugando fenomenal durante todos los playoff. Simplemente le estamos siguiendo a él. Realmente es un buen líder. Su energía es increíble", elogió Jokic.

El genio serbio destacó que Murray y él se tienen mucho "respeto" pero también destacó a otros compañeros de los Nuggets que brillaron esta noche.

"Sí, nosotros dos tuvimos un buen partido, pero Christian Braun tuvo un partido increíble, Bruce Brown tuvo un partido realmente bueno, Jeff Green jugó realmente bien, Aaron Gordon jugó realmente bien...", enumeró.

"No se trata de nosotros, es el equipo. Y como he dicho antes de que las Finales empezaran, los Denver Nuggets necesitan ganar a Miami, no Jamal y yo ganar a los del otro lado. Tenemos que ganarles como grupo", explicó. EFE

