Fundación Barcelona lleva de la mano de Carles Puyol un proyecto para niños colombianos

Bogotá, 8 jun. La Fundación del Fútbol Club Barcelona presentó este jueves en Bogotá el proyecto "Sentimos deporte" para ayudar a los niños, niñas y adolescentes colombianos a "prevenir la violencia y resolución de conflictos a través del deporte y de la paz", que apadrinó el exjugador catalán Carles Puyol.

Este proyecto, en alianza junto a Scotiabank y la ONG Save the Children, busca alejar a los niños de la violencia y ya ha llevado a cabo acciones en lugares muy afectados por la violencia como el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, las ciudades de Buenaventura y Tumaco, ambas en el suroeste del país, donde han entregado balones y uniformes y han construido canchas de fútbol.

"El deporte para nosotros como Fundación del Fútbol Club Barcelona (...) es una herramienta mágica y poderosa para transformar la vida de niños y niñas y adolescente", aseguró la directora general de la Fundación, Marta Segú.

Puyol, que estuvo este jueves en la presentación del proyecto después de visitar algunos de los lugares donde tiene presencia en el país, se mostró "feliz por formar parte del equipo", y añadió que se sumó en cuanto supo de la iniciativa, que no solo tiene presencia en Colombia, sino que está en varios países.

El excapitán del Barcelona, de hecho, lleva un año "visitando diferentes países" para implementar el proyecto.

"Es una forma de devolverle a la sociedad lo que a mí me ha dado, he sido muy afortunado porque casi 20 años he hecho lo que más me gusta que es entrenar, jugar al fútbol", aseguró el campeón del mundo.

EL PROYECTO

El plan ha promovido la participación de 450 niños hasta el momento. "Los niños con nuestra presencia tienen un espacio seguro, tienen un espacio donde pueden venir a hablar, tienen un espacio donde pueden venir a decir lo que pasa", indicó la directora del programa de calidad e impacto y líder de emergencia de Save The Children, Valerie Dourdin.

Por su parte, Segú clarificó que no se trata de una veeduría de fútbol, sino que su fin es "mejorar la vida de niños y niñas, de darles oportunidades para la vida, protección, educación y salud". "Nosotros no somos ojeadores", aseguró, para añadir que la Fundación solo tiene un fin social, para lo deportivo están las academias.

Puyol, por su parte, se refirió a una jugadora que le sorprendió mucho en el torneo realizado por Scotiabank de formato mixto, Sara Torres, que fue la goleadora del campeonato.

El exjugador, quien ha jugado con niños y niñas en canchas de arena y lodo en este proyecto, añadió que el fútbol femenino "está creciendo mucho" gracias a las oportunidades que se les está dando y mencionó casos exitosos como el Femenino del Barcelona, que es campeón de Europa, y la selección colombiana sub´17 que fue subcampeona del mundo en India.

Por último, concluyó que la inclusión "es una parte importante del programa (...) que todos tengan las mismas oportunidades, que las niñas puedan jugar". EFE

