El PRC no se presentará a las elecciones generales del 23J

Santander, 8 jun. El PRC ha descartado este jueves ir a las elecciones generales del 23J porque, a la vista del resultado del 28 de mayo, no confía en lograr representación en el Congreso y porque intentarlo supondría un coste económico "importante" para el partido, que "se ha quedado a cero" tras los comicios autonómicos y municipales

El líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado el paso a un lado del PRC después del comité ejecutivo del partido, que además de decidir no concurrir a los comicios nacionales, ha dado luz verde a un "extenso" documento con sus condiciones para permitir que el PP gobierne Cantabria en solitario y así evitar un pacto entre los populares y Vox.

Durante casi dos horas se ha reunido el comité ejecutivo de los regionalistas, que por una amplia mayoría (55 a 5 votos) han optado por no presentarse a los comicios nacionales porque los autonómicos y municipales del 28M, en los que quedaron segundos por detrás del PP tras perder seis de los catorce diputados regionales que lograron en 2019, fueron a juicio de Revilla "unos fuegos artificiales" en comparación con "la batalla de tanques" que se avecina el 23J.

Va a ser un "Feijóo contra Pedro", ha insistido el presidente en funciones de Cantabria, quien ha dado "libertad absoluta" a los suyos para votar el 23 de julio al partido que prefieran, aunque él ya ha avanzado que no desvelará el contenido de su papeleta.

Los motivos del PRC para no presentarse, además del "riesgo" de no lograr representación, son que el partido no quiere endeudarse y también porque, en caso de lograrlo, creen que un diputado regionalista no tendría la "efectividad" que ha tenido estos cuatro años José María Mazón al no gobernar en Cantabria.

Los regionalistas se quedarán así sin representación en la Cámara baja y seguramente también sin su senador autonómico, José Miguel Fernández Viadero, porque el PRC no exigirá ningún cargo en el Gobierno de Cantabria ni tampoco en el Parlamento, según ha dicho Revilla. EFE

