El PP dice que seguirá adelante con la querella contra Rubiales porque no se ha disculpado

Madrid, 8 jun. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado hoy que su partido seguirá adelante con la querella contra Amparo Rubiales, que dimitió de su cargo como presidenta del PSOE de Sevilla al llamarle "nazi judío", y ha acusado al PSOE de ser un partido sectario y fraudulento porque se erige como abanderado de "la tolerancia y el respeto" cuando no es así.

En una entrevista en Esradio.es, ha puesto como ejemplo las descalificaciones de Rubiales como antesala de la campaña de "difamación e insulto" que llevará a cabo el PSOE de cara a los comicios generales, ya que cree que los socialistas ven que "tienen las de perder" y solo le queda actuar de esta manera.

Bendodo ha opinado que el PSOE no tiene "nada que ofrecer a los españoles", salvo barómetros del CIS "trucados" y "el insulto", por lo que ha insistido en que la "tónica general de la campaña" será esa.

"Cuando uno quiere ganar el partido hay que meter más goles, no dar más patadas", ha sostenido.

Preguntado si conoce a Rubiales personalmente y si los insultos se produjeron por motivaciones personales, Bendodo ha respondido que no la conoce y que no cree que haya motivaciones personales para los insultos, ya que nunca se han saludado y ella es de "una generación bastante superior" a la suya: "Bastante más mayor, por lo tanto no hemos coincidido nunca", ha zanjado.

Sobre las listas electorales que está dando a conocer el PSOE, el dirigente popular ha ironizado con que el partido "está comenzando a gestionar el postsanchismo" y lo ve como una "buena noticia" porque el PP al frente del Gobierno de España necesitará "una oposición responsable".

Ha destacado que las listas del PP se podrían conocer la próxima semana y ha reiterado que "no hay una mesa nacional" para negociaciones con Vox, pero si se ha dado mano libre a los cargos populares en consistorios y parlamentos para que decidan los pactos que sean más viables para la gobernabilidad. EFE

cjr/jlp