"Commandos" celebra el 25 aniversario del primer videojuego de la saga

Madrid, 8 jun. El primer videojuego español superventas de la historia, "Commandos: Behind The Enemy Lines", desarrollado por la empresa española Pyro Studios, fundada por Ignacio Pérez Dolset en 1996, celebra su 25 aniversario.

El videojuego de la exitosa saga, alcanzó el número 1 en más de 30 países, de Japón a Estados Unidos, Sudáfrica o Corea, posicionando a España mundialmente en el desarrollo de videojuegos. Se trata del juego español más vendido, se calcula que decenas de millones de copias, y que mayor reconocimiento internacional ha obtenido.

Su creador, Ignacio Pérez Dolset, dirige en la actualidad el Centro Universitario U-tad, institución pionera en la formación en el sector de los videojuegos en España.

Entre las razones de su éxito, Pérez Dolset afirma este jueves en un comunicado, que "tenía un planteamiento de juego muy original, era adictivo y profundo, aunque de fácil acceso".

Considera, además, que visualmente marcó un nuevo hito en PC por la calidad de sus gráficos, lo que unido a la temática de la Segunda Guerra Mundial, "enamoró a los jugadores habituales y atrajo a mucha gente que en aquel momento no jugaba a videojuegos".

"Commandos: Behind The Enemy Lines" ha recibido numerosos premios y reconocimientos, a nivel nacional e internacional, como el de Mejor Juego Europeo de Estrategia (1998) y está considerado como uno de los mejores 10 juegos de estrategia de la historia.

Con un presupuesto que hoy equivaldría a 900.000 euros (el más alto de la industria española por aquel entonces), una veintena de personas involucradas en el proyecto (entre grafistas, programadores y diseñadores) y más de veinte meses de intenso desarrollo, el 19 de junio de 1996 "Commandos: Behind The Enemy Lines" se convirtió en la "primera superproducción con sello nacional, posicionando así a España a nivel mundial en el desarrollo de videojuegos".

Pérez Dolset recuerda que no fue fácil reunir el equipo de desarrollo, ya que por aquel entonces no había en España gente con conocimientos en videojuegos, y encontrar un distribuidor internacional. "Casi nadie creyó en Commandos hasta que llegó al número 1".

Tras el primer éxito, años después llegarían "Commandos: Beyond the Call of Duty" (julio de 1999 para PC), "Commandos 2: Men of Courage", (septiembre de 2021, para consolas y PC), "Commandos 3: Destination Berlin", (octubre de 2003, solo para PC) y "Commandos: Strike Force", (marzo de 2006 para PC, PlayStation 2 y Xbox). EFE

