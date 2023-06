Butler y la falta de agresividad de los Heat: "No va a volver a pasar"

Miami (EE.UU.), 7 jun. Jimmy Butler, líder de los Miami Heat, consideró este miércoles que la falta de agresividad en los balones divididos es algo que "no va a volver a pasar", después de que su equipo perdiera por 109-94 el tercer partido de las Finales NBA contra los Denver Nuggets, que están por delante 2-1 en la serie.

"No jugamos de la mejor forma, teníamos que salir con más energía, es algo que se puede corregir. Teníamos que salir, competir más y quizás el resultado sería distinto", dijo Butler en la rueda de prensa posterior al encuentro del Kaseya Center de Miami.

En el primero de los dos partidos en el Kaseya Center de Miami, los Nuggets retomaron ventaja de campo en la serie al imponer su poderío físico y al capturar 65 rebotes por los 41 de los Heat. Están ahora a dos triunfos de levantar al cielo el primer título de su historia en su estreno en unas Finales NBA.

El serbio Nikola Jokic acabó su partido con 32 puntos, 21 rebotes y diez asistencias y Jamal Murray aportó otro triple doble, de 34 puntos, diez rebotes y diez asistencias para los Nuggets. Nunca, en la historia de la NBA, dos compañeros habían firmado sendos triples dobles en unas Finales.

Preguntado sobre la falta de agresividad de los Heat en los balones divididos, Butler reconoció que no tiene explicaciones.

"No sé por qué. Quizás el hecho de estar en casa y de pensar que ya hicimos algo (al ganar un partido en Denver). No sé, no puede pasar, no va a volver a pasar. Todo comienza conmigo, creo que si empiezo a hacerlo (competir con más agresividad), luego todos tienen que hacerlo", dijo.

En los Heat, Jimmy Butler anotó 28 puntos y Bam Adebayo firmó un doble doble de 22 puntos y 17 rebotes. Caleb Martin, con diez puntos, fue el tercer mejor anotador de Miami, que echó de menos una mejor aportación grupal. EFE

