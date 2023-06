Applus asegura que no tiene conocimiento de ninguna decisión cerrada sobre una posible opa

Barcelona, 8 jun. (EFECOM).- El presidente de Applus, Christopher Cole, ha asegurado este jueves que la sociedad no tiene conocimiento de que los inversores interesados en adquirir Applus "hayan tomado ninguna decisión" al respecto y tampoco existe la certeza de que vayan a emprender alguna otra acción.

Con motivo de la Junta General de Accionistas de Applus, celebrada de forma telemática, Cole se ha referido así en su discurso a la información confirmada a principios de mayo por el grupo de inspección, ensayos y certificación.

Entonces Applus precisó a la CNMV, el supervisor bursátil español, que había "recibido de ciertos inversores muestras de interés, no vinculantes y no solicitadas, en la potencial adquisición de la sociedad".

Cole ha recordado este jueves que esos inversores pidieron acceso a una revisión de la información del grupo y que Applus se lo concedió, y ha reiterado que este interés por la compañía "no ha sido solicitado y no es vinculante".

Al igual que hizo en mayo la compañía, Cole ha comentado este jueves al respecto: "No tenemos conocimiento de que esos inversores hayan tomado ninguna decisión y por supuesto no hay certeza de que vayan a emprender ninguna otra acción. Mientras tanto, no se nos permite decir nada más sobre este tema", ha añadido.

Cole se ha referido así a la información publicada por diversos medios de comunicación a principios de mayo en el sentido de que varios fondos internacionales estudiaban una opa sobre la compañía.

Según estas informaciones, se habrían interesado por Applus la firma estadounidense Apollo y la británica Apax Partners, dedicadas al capital riesgo, y también un consorcio formado por las firmas I Squared y TDR.

Applus cuenta con negocios como el de las inspecciones técnicas de vehículos.

La Junta, en la que no ha habido preguntas de los accionistas, ha servido para aprobar las cuentas de 2022 y también para renovar por un nuevo mandato a varios consejeros.

En concreto, la Junta ha acordado renovar como consejero ejecutivo a Joan Amigó, que es el consejero delegado de Applus, y también por otro mandato a las consejeras independientes Essimari Kairisto y María José Esteruelas.

Cole ha resaltado que 2022 fue "un año difícil", con impactos "notables", como la inflación o la covid en la primera parte del ejercicio, pero que el grupo logró "buenos resultados financieros", y Amigó ha ratificado que el grupo está "totalmente recuperado ya de la pandemia" en 2023 y comprometido con cumplir los objetivos fijados en su plan estratégico. EFECOM

