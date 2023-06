A Jordi Alba le hubiera gustado retirarse en el Barcelona con Leo Messi

Sant Joan Despí (Barcelona), 8 jun. Jordi Alba (L'Hospitalet de Llobregat, 1989) asegura en una entrevista con EFE que le hubiera gustado retirarse en el Barcelona junto con Leo Messi, pero que al final tomó una decisión con independencia de la adoptada por el argentino, que jugará el año próximo en el Inter Miami.

Después de once temporadas y todos los títulos posibles en las vitrinas de su casa, Alba se va con la cabeza alta y la sensación de haber cumplido, tanto en lo deportivo como en otras facetas, como en la económica, tras haber renunciado a su último año de contrato y a la posibilidad de una prórroga del mismo que, según desveló, existía en su compromiso.

P: ¿Qué le ha dado el fútbol?

R: Me lo ha dado todo. Empecé jugando para cumplir mis sueños y he sido toda mi vida del Barça, desde pequeño. Jugar en el Barça me lo ha dado todo a nivel emocional, a nivel familiar, me he sentido muy valorado por el club. Aquí me han educado, estoy muy agradecido por todo lo que el Barça ha hecho por mí.

P: ¿Cuál es el mejor y el peor recuerdo que tiene en el fútbol?

R: Mejores momentos tengo varios: cuando debuté en Primera División con el Valencia, que es club que me dio la oportunidad; mi presentación con el Barça, la Eurocopa que ganamos con España, eliminatorias europeas, como aquella contra el Milán, en la que marqué; también me llevo muy buen recuerdo de mi despedida en el Camp Nou, fue muy emocionante y me sentí muy querido por los culés.

¿Momentos malos? Las lesiones, que sufres mucho, y aquellas eliminatorias europeas en las que no hemos estado a la altura de este gran club, pero siempre me quedo en que siempre lo hemos intentado, ha podido salir mejor o peor, pero me voy tranquilo porque lo he dado siempre todo por el club.

P: ¿Por qué se va del Barça?

R: Por muchas cosas. Tenía un año de contrato más, y otro más opcional, es así. Con mi marcha también ayudo al club claramente, también estaba teniendo menos minutos de lo habitual, y creo que era el momento de dar un paso al lado y a partir de ahí he sido honesto, conmigo mismo, y con la gente y eso es lo que hecho.

En estas dos últimas semanas, pensé que esa decisión era la mejor para todos, pese a que no ha sido para nada fácil tomarla.

P: Además, el club ha agradecido el gesto de marcharse para liberar una masa salarial importante para el 'fair play'...

R: En mi despedida, el presidente lo agradeció públicamente, le salió del alma, al final hasta se emocionó, porque él también sabe cómo soy yo y que he pasado por momentos delicados.

Le agradecí personalmente cuando acabó el acto las palabras que tuvo conmigo por la situación que tiene el club, pero yo también soy el primer agradecido por todo lo que me ha dado el club, y creo que es una situación dura en ese sentido, porque me siento capacitado para competir, con fuerzas, pero valorando todas las partes, era lo mejor.

P: ¿Cuándo lo decidió?

R: Lo fui valorando en las dos últimas semanas. Cuando decía que me quería quedar, aparte de por tener contrato, es porque era lo que sentía y lo que quería, pero creo que habría sido egoísta con la gente y conmigo seguir más años, y fue cuando decidí dar un paso al lado. Lo valoré con la familia, dos semanas antes de publicarlo en las redes.

P: ¿Con quién se ha sentido jugando más a gusto?

R: He tenido la suerte de jugar con los mejores y en el momento oportuno. He jugado con Andrés Iniesta, con quien me he entendido muy bien en la banda, con Ney, con Luis, con Pedrito, con Busquets, con Xavi, Puyol, Mascherano, Valdés... He tenido la suerte de coincidir con los mejores, y que también con compañeros que han vivido situaciones parecidas a la mía, irse para volver, como Gery (Piqué), Cesc Fàbregas... Piensa que cuando volví éramos 15 de la cantera en el vestuario, fue muy gratificante que hubiera tanta gente de la casa, que lo sintiéramos de una forma especial, han sido unos años maravillosos.

P: ¿Pero la conexión especial la ha tenido con Messi? ¿Le hubiera gustado poder retirarse los dos juntos en el Barça?

R: Claro que me hubiera gustado, pero al final he decidido esto sin mirar otras opciones. He tomado una decisión muy meditada, consensuada con mi familia, y creo que he hecho lo mejor. Claro que me hubiera gustado estar al máximo tiempo posible con él porque yo con él era mejor jugador, está claro, cuando te rodeas de muy buenos jugadores, tú también mejoras.

Todos los goles que he metido (27), casi todos me los ha dado él, yo también le he dado bastantes, pero no solo por las asistencias, nos entendíamos en el campo, de combinar, él sin verme sabía que yo iba a correr al espacio, me la tiraba por delante; yo sabía que venía por detrás y le daba el pase atrás; hemos metido muchísimos goles así, era un jugador que me entendía a la perfección.

P: ¿Como ve a Alejandro Balde, su sustituto natural en la banda izquierda?

R: Es un chico espectacular, con unas condiciones tremendas, físicamente muy fuerte. Tiene que aprender aún mucho, tiene margen de mejora, pero creo que la temporada que ha hecho ha sido muy buena, tan joven...

Poco a poco, teniendo partidos, es como se ven a los jugadores. Ya en su día le dije al presidente que no hay que buscar fuera, que ya teníamos un gran lateral aquí, está claro que nadie se esperaba esta explosión de Alejandro porque es muy joven, pero estoy seguro de que va a marcar una época aquí y que lo va a hacer fenomenal. El lateral zurdo está muy bien cubierto con Balde y con Marcos Alonso. Les deseo lo mejor.

P: ¿Qué entrenadores le han marcado más?

R: He tenido muy buenos entrenadores. Cada uno de ellos me ha marcado en momentos diferentes de mi vida. Empecé con Tito, después vino el Tata, que pese a no ganar títulos, aprendí mucho con él, y a nivel profesional no haber ganado en aquella etapa es una espina que tengo clavada, porque trabajó muchísimo.

Después vino Luis Enrique y ganamos prácticamente todos los trofeos, un fenómeno que cambió la dinámica del club y nos puso en el nivel más alto; después llegó Valverde, que me ayudó muchísimo; Koeman, con el que ganamos la Copa y que hizo las cosas muy bien; Quique Setién, con el que no ganamos nada, pero que intentó ayudar lo máximo posible; y al final llegó Xavi, que pese a no jugar, con la amistad que tenemos, siempre hemos intentado separar lo futbolístico de lo personal... Guardo un gran recuerdo de todos.

P: ¿Se ve como entrenador en el futuro?

R: Yo tengo dudas sobre si seré entrenador. Creo que me sacaré el carné para tenerlo, pero sí que me veo, no sé en que faceta, en el futuro ayudando aquí en el club, es el club de mi vida, lo conozco a la perfección, y estoy seguro de que en una cosa o en otra, puedo ayudar al club.

P: ¿Y ahora qué prioriza para su último destino?

R: Tengo que valorarlo todo, aún no tengo ninguna propuesta encima de la mesa. Yo me siento bien y si no es en Europa, también fuera tienes que competir bien, lo valoraré todo y también hablaré con la familia, pero buscaremos la mejor solución para todos y que podamos ir allá donde estemos felices.

Francisco Ávila.