Pet Shop Boys inauguran el Primavera Sound madrileño en una jornada marcada por la lluvia

Madrid, 7 jun. La mítica banda británica Pet Shop Boys ha dado la bienvenida a Madrid como nueva sede del Primavera Sound con éxitos de pop ochentero que han agrupado a un público de varias generaciones este miércoles en la jornada preinaugural, de acceso gratuito, que el festival ha celebrado en el estadio Metropolitano.

En una velada empañada por una lluvia que hizo imposible el lleno y la actuación de la banda La Paloma, Neil Tennant (vocalista) y Chris Lowe (teclista) ha unido a la audiencia en clásicos inmortales como "Suburbia", que ha iniciado el concierto, sucedida por "Can You Forgive Her?", con los que suelen arrancar en su gira "Dreamworld - The Greatest Hits Live", actualmente en su etapa europea.

El dúo ha hecho alarde definitivo de su vitalidad, intacta tras más de cuarenta años de trayectoria, con temas como la fusión del "Where the streets haveno name" de U2 con "Can't take my eyes" de Frankie Valli, o "Don't know what you want", acompañado por los aplausos a compás de la multitud.

El espectáculo se ha visto avivado por los efectos visuales como la recreación de una aurora boreal durante el tema "Love comes quickly" y el despliegue de vestuario de Tennant, quien ha realizado cuatro cambios de atuendo durante el show.

"Domino Dancing" ha marcado el ecuador del concierto en un estribillo coreado al unísono y el cancionero tradicional de la banda ha alcanzado su máximo brillo con la versión del "Always on my Mind" de Elvis Presley, donde Tennant ha ofrecido el micrófono para que el público continuase la letra.

Otras versiones como "Go West", originalmente de The Village People, se han alternado con temas como "Vocal", donde el baile a ritmo de tecno ha preparado el ambiente para la recta final de una jornada que el vocalista ha definido como "de ensueño", calificando de "gente maravillosa" al público madrileño con el que la banda también compartió un pequeño recital la pasada noche.

"It’s a Sin" parecía cerrar el periplo español del dueto cuando el clamor del público los ha hecho regresar para entonar como broche final "West End Girl" y "Being Boring" y dirigirse a Oporto, donde tocarán el próximo viernes como parte de la edición portuguesa del festival.

La jornada ha contado con la actuación del cantautor británico Jake Bugg, quien ha combinado temas recientes con éxitos entre los que ha sido especialmente celebrado su tema "Lightning Bolt", sucedido por el dúo australiano Confidence Man, que han caldeado la velada con compases de pop bizarro electrónico.

JORNADA MARCADA POR LA CANCELACIÓN DEL JUEVES

La jornada ha quedado marcada por el anuncio previo a la actuación del grupo de la cancelación de los conciertos por el mal tiempo en el día posterior, jueves, lo que pone en jaque la actuación de decenas de artistas en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, antaño sede del festival Rock In Rio, con doce escenarios sobre los que estaba planeado que mañana desfilasen artistas como Blur, Halsey y New Order.

Este acto, réplica del acogido en el Parc del Fòrum de Barcelona el pasado 31 de mayo, ha supuesto la primera toma de contacto con la capital en la historia del festival, por el que, los próximos viernes y sábado, recalarán, entre otros Kendrick Lamar, Depeche Mode y Rosalía.

La celebración del festival en Madrid se suma a la ya tradicional cita barcelonesa del Primavera Sound, cuya 21º edición fue clausurada el pasado domingo en una jornada marcada por la actuación estelar de Rosalía. EFE

