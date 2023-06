Mikkel Bjerg:"No tenía nada que perder, estoy feliz"

Redacción deportes, 7 jun. El danés Mikkel Bjerg (UAE Emirates) se mostró muy feliz con su primera victoria como profesional en la crono del Dauphiné, un éxito que tardó en llegar, pero que cumplió un sueño después de mucho tiempo de trabajo planificado.

"Trabajé muy duro para esta primera victoria profesional y ahora me siento muy aliviado. Creo que tuve muchas oportunidades de hacerlo, pero no estuve a la altura de mis propias expectativas. Incluso esta mañana dudé de mí mismo y dije que la crono era demasiado dura para mi.Mi manager me envió un mensaje de texto y me dijo que debería intentarlo, no tenía nada que perder, estoy muy feliz", comentó en la línea de meta.

Bjerg (Copenhague, 24 años), triple campeón del Mundo contrarreloj en la categoría sub'23, comentó su estrategia en los 31,1 km de contrarrejoj, cuyo recorrido exigía un enorme desgaste físico.

"En la primera subida quise ir fuerte, pero no por encima de mi límite porque había algunas subidas muy duras por venir. Me mantuve dentro de mis límites, hice el descenso lo mejor que pude, no corrí demasiados riesgos y luego en los últimos 10 kilómetros, el especialista en aerodinámica del equipo me impulsó desde el coche. En los últimos cinco kilómetros iba empatado con Cavagna, pero pude superarle. Solo pensé en mi esposa y lo dí todo hasta la línea de meta", explicó.

Una victoria con mucho trabajo detrás, y con algunos cambios en aspectos que se han reflejado con esta primera victoria profesional para el ciclista nórdico.

"Agradezco a todos los que trabajaron este invierno con el equipo para las cronos. El equipo realmente estaba presionando a los patrocinadores y los patrocinadores intentaron lograr el equipo más rápido posible. Ahora tenemos una bicicleta muy rápida, una ropa realmente también idónea para rodar rápido, así que ahora es el momento de brillar", concluyó. EFE

