Redacción deportes, 6 jun. Mateo Kovacic, centrocampista internacional croata, expresó este miércoles que "todo indica" que, "después de cinco años", cambiará de club, aunque ya se verá "qué pasa" tras una temporada "realmente mala" con el Chelsea, y consideró que el Manchester City, su posible destino, es un "equipo top", pero remarcó que ahora está "enfocado" en su selección y en la Liga de Naciones.

"Me queda un año de contrato con el Chelsea. Ha sido una temporada realmente mala. Todo indica que después de cinco años cambiaré el entorno, pero veremos qué pasa. En este momento solo estoy enfocado en Croacia y la Liga de Naciones", apuntó con la selección croata, según recoge la página web de su federación.

El centrocampista está en el foco del Manchester City para la próxima temporada, después de un lustro en el Chelsea, en el que ha militado desde 2018-19, con un total de 221 encuentros oficiales entre todas las competiciones, con seis goles y 15 asistencias. Ha jugado 37 duelos en este curso, 27 como titular, con dos tantos y dos pases decisivos.

"El Manchester City es un equipo 'top' y merece estar en la final de la Liga de Campeones. Eso es lo que tengo que decir. El verano es largo, veremos qué pasa. El Chelsea para mí está fenomenal. Me encantan la ciudad y los aficionados, me quieren, tengo recuerdos maravillosos del Chelsea. Veremos qué pasa", explicó Kovacic, que animará a su compatriota Marcelo Brozovic y al Inter en la final de la máxima competición europea.

Durante su comparecencia, ya dentro de la concentración del equipo para la Liga de Naciones, en la que Croacia se enfrentará el próximo 14 de junio contra Países Bajos en una de las semifinales, Kovacic consideró "triste" la renuncia de Marko Livaja al torneo por los insultos recibidos por parte de algunos aficionados en el entrenamiento del pasado lunes en el estadio del Rijeka.

"La situación fue bastante fea (...). Había muchos niños alrededor. Hay reglas de conducta tanto para nosotros, los jugadores, como para los aficionados. Tenemos que estar concentrados en nuestro juego y hacer todo lo posible para intentar llegar a la final de la Liga de Naciones. Esas cosas no deben suceder. La selección debe estar por encima de todo, pero en nuestro país a menudo suceden estas cosas. Marko no me dijo que se iba. Fue un shock para todos", dijo.

La Liga de Naciones, según él, es un "torneo muy duro". "Es difícil incluso llegar a la Final a Cuatro. Tengo la sensación de que la gente piensa que vamos a ganar fácilmente, pero estamos jugando contra los mejores equipos. Va a ser un partido muy difícil. Somos optimistas. Haremos todo lo posible para ganar a Países Bajos, pero no será fácil", afirmó Kovavic, que destacó el "gran centro del campo, talentoso y top" de su adversario.

"De Jong ha estado entre los mejores centrocampistas del mundo durante años", abundó el exjugador del Real Madrid, que avanzó que estará "en un nivel óptimo" para la Liga de Naciones, tras unos "problemas" en la rodilla, y que aseguró que no ha tenido "ninguna oferta" de Arabia Saudí: "Es demasiado pronto. Creo que todavía estoy en buen nivel para jugar en Europa. La liga saudí está dando un paso adelante".