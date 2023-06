El hombre al que quisieron matar quemando su piso incrimina a sus atacantes en el juicio

Barcelona, 7 jun. El hombre al que presuntamente intentaron matar en febrero de 2020 en el distrito barcelonés de Ciutat Vella quemando su piso de madrugada con él dentro ha incriminado en el juicio a cuatro de los acusados como sus atacantes en una vista que se ha celebrado con medidas de protección para la víctima.

La víctima ha abierto este miércoles el turno de testificales -los acusados serán los últimos en declarar- en la Audiencia Provincial de Barcelona, pero lo ha hecho desde una sala distinta a la del juicio para evitar el contacto con los procesados, después de que la Fiscalía denunciara ayer que la semana pasada recibió una paliza en la calle de parte de unos "amigos de los acusados" que le conminaron a no acudir a declarar y a abandonar el país.

La declaración de la víctima ha empezado por la identificación de los acusados, a los que ha visto en unas fotografías de archivo policial y les ha ido poniendo nombre, al tiempo que precisaba cuál fue el rol de cada uno en el presunto intento de asesinato que sufrió el 7 de febrero de 2020.

Así, de los cinco acusados presentes, ha identificado a cuatro de ellos como los hombres que asaltaron su piso en la madrugada de los hechos y ha dicho no conocer de nada a la quinta acusada, una mujer italiana que a ojos de la Fiscalía colaboraba con el resto de acusados en actividades de venta de droga.

Además, la víctima ha sostenido también, como lo hace la Fiscalía, que los cuatro acusados querían matarlo y expulsarlo del piso en el que vivía, en la calle Magatzems del barrio de la Barceloneta, para instalar allí un narcopiso (una vivienda en la que se vende droga).

La declaración de la víctima, que se ha llevado a cabo con un intérprete de punjabi dado que tanto él como los cuatro acusados son paquistaníes, ha ratificado el relato de los hechos que hace el ministerio público.

Según esta versión, en la madrugada del 7 de febrero un grupo de cinco hombres accedió a su piso, le ataron las manos y los pies con piezas de ropa, prendieron fuego a la vivienda, se aseguraron de que las llamas se expandían, abandonaron el piso y, finalmente, la víctima logró moverse hasta el balcón y saltar a la calle (se trata de un primer piso), donde varios vecinos le cogieron al vuelo y evitaron que resultara herido.

La víctima también ha referido que sus atacantes acudieron a su casa aquella madrugada dos veces: "La primera, a las 02:00 horas, esa vez me hablaron desde el rellano y me dijeron que me tenía que ir, pero yo les dije que no. Entonces me amenazaron y me dijeron que volverían para matarme".

La segunda vez, sobre las 05:00 horas, un hombre que iba con los acusados y que no ha sido localizado trepó por el balcón y abrió la puerta a los demás, que procedieron a atarle y quemar el piso: "Pensé que iba a morir", ha declarado la víctima.

"TODO EL MUNDO SABE QUE SON TRAFICANTES"

La víctima ha asegurado que sabía quiénes eran los atacantes porque "les conocía del barrio" y era consciente de que se dedicaban a la venta de drogas en varios narcopisos del distrito de Ciutat Vella.

"Me intentaron matar porque querían vender droga allí", ha añadido.

Cuando ha sido el turno de las defensas de los acusados, estos han tratado de generar sombras de duda acerca de la veracidad de su discurso pues han asegurado que, al margen de su declaración, no hay más testigos que sostengan la acusación.

"¿No es verdad que usted conocía a los acusados porque es un confidente de la policía? ¿No es verdad que fue por eso por lo que, después del presunto ataque, usted dio a la policía los nombres y las direcciones de los pisos donde usted dice que vendían droga?", le ha dirigido uno de los letrados, un extremo que la víctima ha negado: "No soy un confidente. Sé que vendían droga porque en el barrio se comenta y todo el mundo lo sabe".

El otro flanco empleado por los abogados defensores para minar la credibilidad de la víctima ha sido su historial médico: "¿Es verdad que usted sufre esquizofrenia paranoide desde 2019?", le han preguntado, y la víctima ha reconocido que si bien padece esa enfermedad, ha sido tratada debidamente de ella.

El juicio continuará en la tarde de este martes con las declaraciones de más testigos. EFE

