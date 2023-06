Diez artistas más allá de los cabezas de cartel para disfrutar en Primavera Sound Madrid

Javier Herrero.

Madrid, 7 jun. Por primera vez en sus veintiuna ediciones en España, el festival originariamente barcelonés Primavera Sound ofrecerá este año a través de su extensión a Madrid una segunda oportunidad en el país para disfrutar y descubrir talento musical efervescente más allá de la primera línea de su cartel.

Será tras el calentamiento a gran escala que tendrá lugar este miércoles en el estadio Metropolitano de la capital con Pet Shop Boys como grandes protagonistas y durante tres jornadas que del 8 al 10 de junio convertirán en su nueva base la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, antigua sede de Rock In Rio.

Es indudable que, como en su hermano mayor de la ciudad condal, la atención de esta segunda incursión de Primavera Sound en suelo nacional la atraerán talentos de gigantes como Rosalía, Blur, Depeche Mode, Kendrick Lamar, Halsey, Bad Religion o New Order, pero queda mucho que rascar tras los grandes nombres.

- Sparks: Con 60 años a sus espaldas, los hermanos Mael están lejos de ser unos novatos o desconocidos, pero en un programa tan copioso no está de más recordar una apuesta segura que conjugará humor y buen rollo con pop bailable cargado de sintes, sobre todo tras lanzar un último disco, "The Girl Is Crying in Her Latte", el número 25 de su carrera, que los ha revitalizado musicalmente.

- Yves Tumor: Embajador de la música experimental, este estadounidense solo ha firmado hasta la fecha álbumes sobresalientes como el más reciente "Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume (Or Simply, Hot Between Worlds)" (2023) con su toque de "soul" psicodélico.

- Christine And The Queens: Una de las pocas firmas musicales surgidas de Francia en la última década con alcance internacional, la de Heloïse Letissier, que ha hecho bandera no solo de la fluidez en la identidad de género sexual, sino también en la musical, a partir de una base pop con sustancia y peso.

- St. Vincent: Nueva oportunidad de disfrutar en la capital de la arrolladora personalidad de la estadounidense Annie Clark, la que le permitió deslumbrar a David Byrne en su álbum conjunto hace ya 10 años. Tres discos sobresalientes más en solitario desde entonces la han afianzado como una de las más singulares autoras e intérpretes con su "art rock".

- Arlo Parks: Su debut cercano a Sufjan Stevens le hizo acreedora del premio Mercury al mejor disco británico, un trabajo en el que hizo valer su condición de mujer negra y bisexual para convertirlo en "un espacio seguro" en el que cantar sobre libertad y búsqueda de aceptación personal. Al PS llega con su segundo álbum recién horneado, "My Soft Machine" (2023).

- Kelela: "Raven", su más reciente álbum, fue uno de los más esperados del ámbito alternativo de este 2023, seis años después de su debut "Take Me Apart", y no decepcionó. La cantante y compositora estadounidense de origen etíope servirá una buena dosis de r&b sensual conjugado con música "house" y "ambient".

- Caroline Polachek: Probablemente el gran secreto a voces de esta edición sea esta compositora y productora estadounidense que, tras años de colaborar y escribir para figuras de primera línea en la sombra, debería estallar plenamente como solista a sus 37 años con su cuarto álbum, el segundo bajo este alias, "Desire, I Want To Turn Into You", una bomba de pop alternativo y electrónica.

- Villano Antillano: Elevada a los altares globales por su colaboración con el omnipresente Bizarrap en la sesión número 51, considerada una de la mejores del productor argentino, queda mucho por descubrir en esta artista urbana de verbo fulgurante y orgullosa condición transexual que ha roto moldes desde Puerto Rico.

- Tokischa: Autora de versos míticos como "las amigas que se besan son la mejor compañía" junto a Rosalía, desde República Dominicana llega otro terremoto de la escena latina y urbana, una mujer que no deja indiferente a nadie con sus letras explícitas y con sus vídeos cargados de referencias sexuales, ya sea a ritmo de dembow o electrónica "voguera".

- Sevdaliza: Magnética y carismática tras los platos, esta neerlandesa de origen iraní será uno de los recursos imprescindibles para quienes deseen cerrar el primer Primavera Sound madrileño por todo lo alto con sus bases eclécticas y muy bailables, entre el trip hop y el r&b. EFE

