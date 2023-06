Bagnaia llega motivado a Mugello, en donde regresa a la competición Bastianini

Madrid, 7 jun. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia llega muy motivado al Gran Premio de Italia, que este fin de semana se disputa en el circuito de Mugello y en el que regresa a la competición su nuevo compañero de equipo, Enea Bastianini.

"Correr en Mugello delante de nuestros seguidores es siempre una gran emoción y no veo la hora de salir a pista", reconoce Bagnaia, quien explica que "el tobillo está bien y no debería ser un problema".

"Hicimos un test con Enea hace pocas semanas, precisamente en Mugello, con la Ducati Panigale V4 S y también estuve rodando en Misano sin problemas", recuerda el líder del mundial de MotoGP.

"Será un fin de semana importante para nosotros y estoy seguro que el empuje de nuestro público nos dará una motivación extra para hacerlo bien en nuestro Gran Premio de casa", asegura el piloto de Ducati.

"El circuito de Mugello realmente me gusta mucho y en el pasado he logrado grandes resultados, así que el objetivo es poderlo hacer también este año", afirma Enea Bastianini.

"Seguramente después de tantas semanas parado no será fácil. He rodado aquí hace alguna semana con la Panigale V4 S y me encontré bien pero obviamente con la Desmosedici GP será otra cosa, pero en cualquier caso, estoy motivado. Es nuestra carrera de casa y aspiro a hacerlo bien", insiste un recuperado Enea Bastianini en la nota de prensa de su equipo. EFE

JLL/nam