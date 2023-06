Manuel Sánchez Gómez

Londres, 7 jun. Para muchos, el Southend United no es más que un club de la Quinta división del fútbol inglés. Un equipo modesto cuyo mayor honor es haber estado en el Championship en un par de ocasiones. Sin embargo, para Ange Postecoglou, nuevo técnico del Tottenham Hotspur, el Southend representa su etapa más exitosa en el simulador 'Football Manager', el videojuego que convirtió al australiano en campeón de Europa con un humilde club inglés.

Conocido por un estilo de juego ofensivo y por haber desarrollado gran parte de su carrera en Australia, entre clubes del país y la selección nacional, Postecoglou dio su gran paso en la escena europea al firmar esta semana por el Tottenham Hotspur. Su plataforma de lanzamiento fue el Celtic de Glasgow, donde en dos temporadas conquistó todos los títulos domésticos posibles a excepción de una copa. Sus éxitos en Escocia le han valido uno de los banquillos más suculentos de la Premier League, uno de sus sueños cuando encendía el ordenador y se sumergía en el simulador deportivo por excelencia.

Entonces, este entrenador de ahora 57 años, era más joven y no tenía entre sus garras ninguno de los grandes equipos, ni de su Australia, ni de Japón -ahí entrenaría al Yokohama Marinos-, ni por supuesto de Inglaterra, pero para matar el gusanillo de la dirección tenía el 'Football Manager'.

"Subí al Southend desde lo más bajo de la pirámide del fútbol inglés hasta ganar la Champions", le dijo Postecoglou hace varios años al Sídney Morning Herald.

"Tuve que cargarme a varios equipos grandes por el camino. Utilicé a muchos cedidos para salir de las divisiones más bajas y luego me traje a futbolistas jóvenes y desconocidos de Italia y de Sudamérica. No me centré mucho en las tácticas, simplemente jugaba", aseguró el australiano de origen griego.

El de Postecoglou no es un caso atípico en el fútbol, y el ejemplo más reciente es el de Will Still con el Stade de Reims. El club francés tenía que pagar una multa de 22.000 libras por partido ya que Still no tenía las licencias necesarias para entrenar. Pero estaban más que encantados con ello, porque no perdió uno solo de sus 17 primeros partidos en la Ligue 1.

Still, de 30 años, también complementaba sus estudios de dirección con el 'Football Manager'.

"La gente se cree que solo soy un friki que está detrás de un ordenador y al que han puesto a dirigir a un club de fútbol y ha ido bien, pero llevo diez años entrenando", afirmó el británico.

"Nunca había pensado que 'Football Manager' hubiera podido influir en mi carrera en la vida real, pero ahora que lo pienso, está claro que sí. Me obsesioné con el juego de niño, y probablemente encendió en mí el fuego que tengo ahora", contó Still a Coaches Voice.

A la espera de conocer el destino de Postecoglou en el Tottenham, un club con demandas muy altas, ya que lleva quince años sin ganar un título, solo queda esperar que la historia termine con un final más feliz y justo que sus años virtuales en el Southend.

"Me echaron a los seis meses de ganar la Champions League. Me cargué a la Juventus, al Real Madrid e incluso a Inglaterra, pero no me demostraron lealtad después de todo lo que conseguí. Me dolió. Espero que me hagan una estatua", afirmó Postecoglou. EFE

