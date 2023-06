Albés: “No queríamos que este año mágico acabara, pero es la semilla de algo bonito”

Valencia, 7 jun. El entrenador del Albacete, Rubén Albés, explicó que no querían que este año mágico se acabara y, pese a la derrota contra el Levante en la vuelta de las semifinales por el ascenso, se sintió orgulloso de la temporada del equipo y apuntó que es la semilla de algo bonito.

“Ha sido una temporada bonita por salirse de las expectativas de lo que esperábamos a principio de temporada, por la magia que se ha creado con la afición y la ciudad. Hemos hecho las cosas para emocionar al público, que se viera un Albacete atrevido y hemos tenido el premio del ‘playoff’”, expresó Albés.

Además, el entrenador agregó que “cuando hemos estado ahí, por qué no ascender, nos cambiaría la vida a todos, pero nos hemos encontrado contra un Levante al que no hemos podido superar, no nos ha dado”.

“El Levante ha sido mejor por eso nos ha ganado por una diferencia de cinco goles. Desde el minuto treinta no ha habido opciones. Han ganado porque han dominado de una manera extremadamente diferencial en las áreas. Ellos han tenido acierto en defensa y ataque y nosotros hemos tenido un acierto más bajo del que hemos tenido durante la temporada”, analizó.

Albés dijo que “la sensación es que estábamos cerca, que nos podíamos meter dentro, pero hay acciones de talento defensivo que te evitan oportunidades (dos rechaces sobre la línea de Marc Pubill). En la segunda parte hemos puesto corazón, el orgullo de profesionales y hemos corrido y corrido para hacer algún gol, pero parece que se nos secó la pólvora en estas eliminatorias”.

Por último, Albés dijo que aunque no estaba preparado para hacer un resumen de la temporada considera que ponen "corazón a las cosas que hacemos, a grandes rasgos ha sido algo mágico en general, desde lo futbolístico a la conexión con todo el mundo”. EFE

