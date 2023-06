Samu Castillejo: "Tengo dos años de contrato y la idea es seguir en el Valencia"

Málaga, 6 jun. El centrocampista Samu Castillejo aseguró este martes que pretende seguir en el Valencia porque tiene "dos años más de contrato y la idea es seguir y hacer un buen año" con el equipo ché.

El jugador malagueño, estuvo en un acto en su antiguo colegio, el San Manuel, en la ciudad costasoleña, y dijo a los periodistas sobre la campaña recién acabada que su "primera parte de la temporada fue muy buena" con el técnico italiano Genaro Gatusso al frente, pero con el cambio de entrenador "la idea de juego no era" la que él "quería o lo que se asemeja" a su fútbol.

"Después tuve dificultades con las lesiones. Ahora viene el verano para recargar las pilas y empezar de nuevo el año que viene", señaló Castillejo, que se considera malaguista y ha sufrido por el descenso del club de su vida, donde se formó y con el que debutó en Primera División.

"Lo sigo mucho, aunque no soy de poner cosas en redes. El sufrimiento del malaguista va por dentro. La verdad es que lo hemos pasado muy mal, pero solo queda mirar arriba, poner al club donde se merece", indicó.

"Ya lo he dicho muchas veces, que quiero volver, lo tengo en mente. No sé cuándo, pero quiero volver a mi casa. Todo malaguista y malagueño desea jugar en el equipo de su tierra. Yo no sé lo qué harán los demás, si volverán o no, que seguro que quieren, pero yo lo tengo muy claro y es que quiero volver", destacó.

El futbolista comparó al Málaga y al Valencia, ya que su actual equipo sufrió en exceso para mantener la categoría. "Ha sido la toma de decisiones de los que mandan y un cúmulo de muchas cosas. Este año, yo he tenido que pelear por el descenso con un gran club como el Valencia. No es fácil. Hay que buscar gente preparada para sacar al Málaga y ponerlo donde se merece", relató. EFE

1010016

jrl/agr/og