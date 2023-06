Jesse Armstrong, creador de "Succession", será el invitado del próximo Serielizados Fest

Barcelona, 6 jun. El creador británico Jesse Armstrong, creador de la serie estadounidense "Succession", será el protagonista de la décima edición del Serielizados Fest, con el apoyo de la Spain Film Commission.

Según ha informado este martes este festival de series televisivas, Armstrong visitará Madrid y Barcelona como principal invitado internacional del certamen, que se celebrará el próximo octubre.

En Barcelona ofrecerá una conversación dirigida al público general donde hablará sobre su carrera y los entresijos detrás del éxito de "Succession", una serie que recientemente ha terminado su andadura en HBO Max.

En Madrid, Armstrong realizará una clase magistral destinada a profesionales del sector audiovisual y estudiantes.

Antes de saltar a la fama con "Succession", la carrera de Jesse Armstrong destacó por su nominación al Oscar al mejor guion original por la comedia negra sobre terroristas islámicos "Three Lions" y por su trabajo en la televisión británica.

De esa época, destaca su trabajo como guionista en la serie de culto de Armando Ianucci "The Thick of it" y su largometraje derivado "In the Loop".

El Serielizados Fest Barcelona tendrá lugar del 17 al 21 de octubre de 2023 en el CCCB, la Sala Phenomena, Casa Seat y el Auditorio de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL.

Del 24 al 28 de octubre el Serielizados Fest Madrid se celebrará en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, Cinesa Proyecciones y Academia de Cine.

Serielizados Fest también tendrá su versión online con programación de estreno de series internacionales inéditas en España en Filmin del 17 al 29 de octubre. EFE.

