Isaiah Rodgers, de Colts, reconoce que violó la política de apuestas de NFL

Redacción Deportes, 5 jun. El receptor de los Indianapolis Colts, Isaiah Rodgers, aceptó este lunes que violó la política de apuestas de la NFL y esperará que concluya la investigación que inició la liga para conocer su castigo.

"Cometí un error de juicio. Quiero asumir toda la responsabilidad de mis acciones. Sé que he cometido errores y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar la situación", reconoció Rodgers a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

El escrito del receptor llegó después de que la NFL le abrió una investigación por haber realizado alrededor de 100 apuestas deportivas de entre 25 y 50 dólares desde las instalaciones de los Colts, algo que viola la política de apuestas de la NFL.

También este lunes los Indianapolis Colts emitieron su postura respecto a la conducta de su receptor.

"Estamos al tanto de la investigación de la NFL y no tendremos más comentarios en este momento", fue el mensaje que transmitió el equipo.

Rodgers explicó en sus disculpas que no deseaba perjudicar a su equipo con estas acciones.

"Lo último que quería era ser una distracción para la organización de los Colts. He decepcionado a la gente que me importa. Voy a trabajar duro para asegurarme de que estos errores se rectifiquen a través de este proceso. Es un honor jugar en la NFL; nunca lo he tomado a la ligera. Lo siento mucho por todos nosotros", concluyó.

Las violaciones a esta política de apuestas de la liga le han costado castigos a varios jugadores de cara a la temporada 2023.

En abril, la NFL suspendió seis partidos a Jameson Williams y Stanley Berryhill, jugadores de los Detroit Lions, por realizar apuestas en otros deportes mientras se encontraban en las instalaciones de su equipo.

Las sanciones alcanzaron a otros dos elementos de Lions; Quintez Cephus y C.J. Moore, y al ala defensiva de los Washington Commanders, Shaka Toney, los tres fueron suspendidos indefinidamente.

Después de darse a conocer estos castigos Detroit despidió a Berryhill, Cephus y Moore.

Estos antecedentes auguran una dura sanción para Isaiah Rodgers.EFE

