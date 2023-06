El Supremo acotará los criterios para revisar las condenas firmes por la ley del sí es sí

Madrid, 6 jun. El Tribunal Supremo aborda desde hoy un pleno monográfico para fijar doctrina sobre la revisión de sentencias firmes por la ley del solo sí es sí, una de las leyes más polémicas de la legislatura, que ha permitido hasta la fecha la rebaja de al menos 1.079 condenas, incluidas 108 excarcelaciones.

El cónclave se celebrará este martes y miércoles en sesiones de mañana y tarde puesto que son 29 las sentencias que se tienen que revisar de las más de 200 que hay recurridas en el tribunal, mayoritariamente por la Fiscalía.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que la intención del Supremo pasa por consensuar con una mayoría cualificada una jurisprudencia que aporte claridad a los tribunales autonómicos, que no coinciden en su forma de proceder dado que algunos tribunales sí han rebajado las penas pero otros, en cambio, no lo han hecho. No obstante, las fuentes precisan que en algunos aspectos hay división de posiciones.

El debate girará en torno a la vigencia y aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995, que establece que cuando la pena impuesta sea también imponible con arreglo a la horquilla que fija la nueva norma, no tiene por qué revisarse.

Así, la pregunta es si esta disposición transitoria de 1995 sirve para las reformas posteriores del Código Penal, que no han incluido en sus textos disposiciones transitorias específicas. La Fiscalía General del Estado sostiene que sí.

Los 15 magistrados deberán también pronunciarse sobre el juicio de proporcionalidad en las penas y comparar igualmente de forma completa el Código Penal de 2015 con la Ley del sí es sí.

Hasta la fecha, el Supremo se había pronunciado sobre sentencias que no eran firmes, pero ahora entrará a estudiar los casos más polémicos, aquellos cuya condena se ha visto alterada tras la entrada en vigor de la ley.

Algunos de estos recursos provienen de los propios condenados que consideran que las rebajas de sus penas con el nuevo marco legal son insuficientes, si bien la mayoría provienen de la Fiscalía.

Según datos facilitados por el CGPJ, hasta el 1 de mayo, los tribunales han acordado al menos 1.079 reducciones de pena en aplicación de la nueva ley, entre ellas 108 excarcelaciones; esto es, el 30 % de las condenas revisadas en España implican una reducción de la pena del reo. EFE

rma/jlg