Def Leppard encara "mejor que nunca" su gira mundial tras el éxito de "Drastic Symphonies"

Madrid, 6 jun. Phil Collen, guitarrista de la banda británica Def Leppard, ha asegurado este martes a EFE que la formación se encuentra "mejor que nunca" en la gira mundial que comparten con la banda Mötley Crue y que efectuará una parada en Madrid el próximo 24 de junio.

"Estamos en forma. Justo vengo del gimnasio, voy cada día, hago calentamiento vocal, toda la banda lo hace a diario, practico la guitarra cada día y eso nos hace continuar. Creo que los fans pueden notarlo. Nunca usamos grabaciones, somos nosotros cantando y eso hace que la gente note que somos reales", ha explicado el músico.

Asimismo, Collen ha resaltado la expectación que siente por que la banda recale en España, país con el que mantienen "una relación muy especial" por ser su lugar de residencia durante un año y servir de localización para la grabación del álbum de 1996 "Slang".

En el show de Madrid, en el auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid, la agrupación espera que el público español encuentre "una versión mejorada de lo que han visto antes", a la que se añadirá la intervención de Mötley Crue, banda con la que Def Leppard mantiene amistad desde 1983.

"Salíamos juntos en los ochenta y noventa. Antes de esto éramos amigos y creo que hacemos distintos tipos de rock. Es genial poder hacer nuestro estilo, con toda su fuerza vocal, y que Mötley Crue hagan el suyo, con un sonido tan potente. Es diferente y creo que hay espacio para ambas bandas. Somos un equipo", ha asegurado el guitarrista.

La gira internacional de ambas bandas, cuya próxima parada se efectuará este miércoles en Suecia dentro de la franja europea del tour, coincide en el tiempo con la promoción del álbum de Def Leppard "Drastic Symphonies", publicado el pasado 19 de mayo y en el que la banda ha mezclado sus temas clásicos con nuevas pistas acompañadas del arreglo sinfónico de la Royal Philarmonic Orchestra.

El disco ha dejado "muy satisfecho" a la formación tras alcanzar el cuarto puesto en las listas británicas (su posición más alta en 32 años) y el primero en las listas estadounidenses de música clásica.

"Mientras estábamos en Londres haciendo la promoción de nuestro anterior álbum, nos dijeron que estaban haciendo este tipo de series con Queen, los Beach Boys… Nos preguntaron si estábamos interesados, lo pensamos y aceptamos solo si podíamos tener el control, porque no queríamos darle nuestra música a nadie más", ha recordado Collen.

Para ello, la banda ha contado con la colaboración de su propio arreglista para los instrumentos de cuerda, Eric Gorfain, y el productor Ronan McHugh, un habitual entre las filas de Def Leppard, junto con la colaboración del productor orquestal Nick Patrick.

Según ha afirmado, la mayoría del álbum, en el que destacan clásicos como "Hysteria" o "Animals", se compone de grabaciones originales, sin algún material que no funcionó como voces y guitarras que eliminaron, con la excepción del tema "Pour Some Sugar on Me", uno de los mayores éxitos de la banda, para el que realizaron "una versión completamente diferente".

La nueva interpretación, más lenta y melancólica, está inspirada en una versión que la cantante canadiense Emm Gryner, amiga de la banda, realizó hace veinte años al piano, y que el bajista Rick Savage recordó durante la grabación al ver que no les gustaban los arreglos de cuerda de la versión original.

"Prefiero esa versión a la versión del álbum original", ha asegurado el guitarrista acerca del nuevo tema, para el que contaron con la colaboración de la propia Gryner, no tan solo como voz en la grabación sino también en el directo que la BBC publicó el 18 de mayo con la colaboración de la BBC Orchestra.

A pesar de encontrarse "ocupados" en su actual tour, Collen no ha descartado que su incursión sinfónica pudiese dar lugar a una futura gira mundial en la que tocar en lugares como Madrid, Barcelona, Los Angeles, Londres o la ópera de Sydney, con la orquesta en cada lugar.

"Sería increíble. Tenemos que ver si la gente quiere eso y, si lo quiere, estaremos contentos de dárselo", ha concluido. EFE

sln/jhv/jlp