Arbolino "preparado" y con ganas de defender el liderato

Madrid, 6 jun. El italiano Tony Arbolino (Kalex) asegura estar "preparado" y con ganas de "dar otro gran espectáculo" para defender "en casa" el liderato en la clasificación provisional del mundial de Moto2, este fin de semana en el Gran Premio de Italia que se disputa en Mugello.

"Me siento muy bien por volver a competir después de tres semanas de descanso y no puedo esperar, porque es mi carrera de casa en Mugello y he estado trabajando duro tanto mental como físicamente para este periodo de tres carreras en tres semanas, pero este fin de semana va a ser muy especial para mí", reconoce en la nota de prensa de su equipo Arbolino.

"Estoy emocionado y confiado para el fin de semana, y me motiva mucho saber que muchos aficionados van a venir a verme y a apoyarme. Me encanta el circuito y llegamos en una forma fantástica después de la victoria en Le Mans y me siento preparado para dar otro gran espectáculo", afirma el líder del mundial de Moto2. EFE

JLL/og