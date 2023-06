Pablo Maqueda propone un incómodo filme sobre el ciberacoso a menores en "La desconocida"

Madrid, 5 jun. Cuando hace ya una década Pablo Maqueda vio el "estado de shock" en las caras de los espectadores que salían de ver la obra de teatro "Grooming" de Paco Bezerra, supo que quería generar esa "incomodidad" y "desconcierto" en una sala de cine y este viernes por fin estrena su adaptación, "La desconocida".

Se trata de un thriller con tono realista y muchos giros de guion que aborda el tema del ciberacoso a menores y la inquietud que genera la posibilidad de que convivamos con lo monstruoso sin saberlo, según han explicado a EFE Maqueda y Bezerra, que ha participado en el guion.

"Me aterra que cualquier persona con la que nos crucemos por la calle pueda esconder un secreto oscuro, ajeno a nosotros", dice Maqueda, que en 2020 estrenó el documental "Dear Werner", un tributo a Werner Herzog para el que recorrió a pie 750 kilómetros entre Munich y París y también ha producido una veintena de filmes estrenados en internet.

"Convivimos con personas que tienen conductas ocultas y que posiblemente se mueran sin haberlas compartido contigo, no sabemos con quién estamos, ya no con quién te cruzas en un supermercado, tampoco con quién dormimos", añade Bezerra, ganador del Premio Nacional de Literatura Dramática en 2009 y que ha debutado en el cine con "La desconocida".

La historia, protagonizada por Laia Manzanares y Manolo Solo, gira en torno al encuentro en un parque entre una joven e ingenua estudiante y un hombre al que ha conocido a través de un chat haciéndose pasar por un chico de 16 años.

A partir de ahí comienzan los giros y juegos de máscaras, que obligan al espectador a hacerse preguntas constantemente, mientras se suceden las referencias a Alfred Hitchcock, la Alicia de Lewis Carroll o las canciones de Julio Iglesias, en un tono más desenfadado.

Maqueda y Bezerra subrayan que el tema del peligro de las redes sociales era solo una lanzadera, un punto de partida para plantear otras preguntas. "No era nuestra intención alarmar a la gente ni lanzar un mensaje didáctico sobre las redes sociales", señala el dramaturgo almeriense.

"Este personaje haría lo mismo mediante otras vías, en la puerta de un colegio o echando burundanga en las copas, la violencia sexual ha existido toda la vida, internet es un medio más", precisa.

No obstante Maqueda reconoce que le interesa "todo lo malo" que ha traído internet, desde "cómo nuestras relaciones en las redes son vacías" al hecho de que "somos adictos a los algoritmos o que cualquier menor puede ser presa de un agresor solo con entrar en una sala de chat".

A partir de ahí, se trata de desafiar al espectador. "Nos estamos acostumbrando a un tipo de cultura que nos da la razón a nivel moral, que justifica nuestras convicciones, pero el arte está para intentar desafiarlas, la idea es que entres en una sala de cine y salgas pensando cosas que a lo mejor no habías pensado sobre ti mismo, tu familia o tu entorno", agrega el director.

Para Laia Manzanares, que ha trabajado en series como "Cites", "Merlí" o "La noche más larga" y hace dos años estrenó en cines "Alegría", de Violeta Salama, junto a Cecilia Suárez y Leonardo Sbaraglia, este es posiblemente su trabajo más exigente hasta la fecha.

"Que no sea fácil es lo que me motiva", admite. "Socialmente todos tenemos una fachada y cosas que ocultamos, un lado oscuro y el cine es un vehículo muy útil para hablar de esto, al contrario que las redes sociales, que te dan la oportunidad de mostrar solo la cara que tu quieres", reflexiona.

Manolo Solo, ganador de un Goya al mejor actor de reparto por "Tarde para la ira", coincide con su compañera de reparto. "Nuestro trabajo es meternos en la piel de otras personas, tenemos que ser curiosos y respetuosos, comprender pero no juzgar, y en unos casos es más difícil que en otros", asegura.

Sobre el tema del ciberacoso, Manzanares admite que es algo que le preocupa y que ella misma se ha topado con esa amenaza.

"Fui adolescente cuando estaba llegando internet a nuestras casas, soy consciente de que es un mundo peligroso y me he podido topar con intentos de 'grooming' que he sufrido yo misma, es algo que me da mucho miedo", ha subrayado la actriz.

"Es muy fácil mentir en internet, fingir que eres otra persona y es un tema del que no se habla suficiente", advierte. EFE

