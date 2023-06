Miguel Angel, exportero Real Madrid, enfermo de ELA:"Sé el camino que tengo que recorrer"

Madrid, 5 jun. Miguel Angel González Suárez, exportero del Real Madrid (1974-1986), que el pasado 17 de diciembre anunció públicamente que padece ELA, declaró este lunes que sabe lo que tiene y el camino que le toca recorrer.

“Bueno, primero la realidad. Sé lo que tengo, sé el camino que hay que recorrer y eso es lo que a mi me dirige y me da fuerza. Cuando pierdo esa fuerza me apoyo en el cariño de mi familia y de mis amigos.”, dijo el legendario excancerbero del conjunto blanco, de 75 años, en el Foro Luis de Carlos de la Fundación Real Madrid.

“Chicos con los que yo he trabajado, gente con la que he trabajado que quise enseñarles cómo se podría mejorar, pues estoy recibiendo ahora las muestras de cariño de ellos con llamadas, con presencia, vienen a casa, están conmigo, eso es el premio que yo recibo por haberme involucrado con ellos cuando entrenaba”, añadió.

“Es muy difícil quedarte con una sola cosa después de estar en una entidad desde los 20 años hasta que me jubilé. Haber llegado al Real Madrid para mi fue extraordinario y haber terminado mi carrera como trabajador también es extraordinario”, señaló.

La Fundación Real Madrid celebró este lunes una nueva edición del Foro Luis de Carlos, titulado “Deporte y salud: hablemos de la ELA” con el objetivo de abordar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y contó con la presencia de legendarias personalidades del club como Emilio Butragueño, Miguel Ángel y José Martinez "Pirri".

Emilio Butragueño, exdelantero y actual director de relaciones institucionales del club, recordó sus momentos más antiguos para honrar a su amigo “El Gato”, apodo con el que se conocía a Miguel Angel.

“Tanto a Pirri como a Miguel Ángel los vi cuando era muy pequeñito, los veía desde mi asiento en el segundo anfiteatro y luego tuve la suerte de tener al Gato de compañero y cuando hablamos del Real Madrid pues siempre acudimos a los valores y el Gato nos enseñó esos valores, entre ellos uno que es el afán de superación. Una vez más, Gato, nos das una lección y nos muestras el camino de cómo afrontar el día a día”, explicó el "Buitre".

José Martínez Pirri, a su vez, no quiso hablar de la enfermedad por la que afronta Miguel Ángel: “Es importante hacer deporte para prevenir todas estas cosas, pero no estoy yo preparado para hablar de la enfermedad, yo he venido aquí principalmente para estar al lado de Miguel Ángel, para darle ánimo, para que sepa que los veteranos estamos con él porque ha sido un gran amigo mío. Estuvimos juntos muchos años. Miguel Ángel ha sido un portero fantástico, excelente”.

En el acto, la Asociación de Futbolistas Españoles premió a Miguel Ángel como un reconocimiento a su carrera deportiva y a la lucha contra el ELA. EFE.

rlc/jl