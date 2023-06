LaLiga 2022/23 en diez focos

Madrid, 5 jun.

- LA PRIMERA LIGA DE XAVI COMO ENTRENADOR

Principal intérprete del estilo cruyffista, de La Masía, en su etapa como jugador, llegó al Barcelona en noviembre de 2021 para reflotar un equipo a la deriva. Y en su segunda campaña, primera completa, Xavi ha conseguido su primera liga como entrenador con el Barcelona, aunque en cierto modo a contraestilo, basado en la firmeza atrás, representada en el uruguayo Ronald Araujo y en el meta alemán Marc André Ter Stegen, y en la pegada del polaco Robert Lewandowski.

El equipo blaugrana ganó 11 partidos por 1-0, sufriendo hasta los minutos finales. Algo a lo que los azulgrana no están acostumbrados, porque la clave de los éxitos del Barcelona es: “su estilo”, aseguraba Xavi. “El estilo no se negocia. Es el que es. Es el que nos ha dado todos los triunfos. Y a quien lo ponga en duda le diría que renunciar a él sería el mayor error de la historia del club”, defendió Xavi en rueda de prensa a mediados de temporada.

Si hay algo que el técnico dejó claro desde su llegada era su intención de devolverle al Barça su identidad, su sello futbolístico. De momento, lo que ha conseguido es encontrar la regularidad y la seriedad. Ha puesto los cimientos y lo ha rubricado con el título de forma autoritaria ante la 'dimisión' prematura de Atlético de Madrid y Real Madrid. Ha encajado tan solo veinte goles y ha marcado 70, veinte menos que cuando logró su anterior título con Ernesto Valverde.

A pesar de no cumplir con las expectativas de juego en líneas generales, los resultados han sido suficientes para cumplir con el primer gran objetivo de la temporada. No le tembló el pulso con veteranos como Gerard Piqué, que se retiró, e incluso quitó la titularidad a un indiscutible como Jordi Alba. Además consiguió que el equipo fuese un grupo unido y remase en la misma dirección.

El Caso Negreira nunca pareció afectar al vestuario y, a pesar del ambiente hostil que se vivía en el fútbol español, Xavi nunca mostró intranquilidad. El exjugador azulgrana ha enderezado el rumbo con la Supercopa y LaLiga, ganada con 28 victorias, 6 derrotas y 4 empates. La primera liga post-Messi.

VINICIUS Y EL RACISMO LLEGAN A LA ONU

Sus diez goles, más nueve asistencias y ese juego capaz de desequilibrar un partido en cualquier momento son más que suficientes para que el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior fuera gran protagonista de LaLiga 2022-2023, pero esta temporada lo ha sido por algo que ha empañado al campeonato español con la palabra racismo.

Vinicius ha sido víctima de numerosos cánticos racistas en los estadios visitantes, a veces con la excusa de que es un provocador, pero además de recibir esa violencia verbal ha pasado por el trance de ver un muñeco con su imagen colgado de un puente cercano a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, algo que traspasa otra línea muy peligrosa, por la que sus cuatro autores están imputados por un delito de odio. Fue el pasado enero en vísperas del derbi contra el Atlético de Madrid en los cuartos de la Copa del Rey, que luego ganó su equipo.

Antes de eso, y como en temporadas anteriores, ya había estado en la diana de aficionados radicales, pero esta temporada ha ido a peor, pese a las denuncias presentadas por LaLiga al respecto. Los campos de Atlético de Madrid, Mallorca, Valladolid, Osasuna y Barcelona han sido especialmente hostiles con el delantero, que hace dos semanas estalló en el campo del Valencia.

Fue en un partido donde los locales se jugaban la permanencia en Primera y el Real Madrid ser segundo, algo que pareció quedar en segundo plano cuando el delantero identificó a quienes le cantaban "eres un mono" y desde el césped se enfrentó a ellos. El árbitro paró el partido unos minutos en aplicación del protocolo ante situaciones de racismo, pero los cánticos se repitieron cuando el jugador salió del campo, después de ser expulsado.

"El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los rivales lo alientan. Lo siento mucho. El campeonato que fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas”, escribió el brasileño en sus redes sociales, cuya imagen con lágrimas en los ojos se ha convertido en una causa por la que se la que se ha movilizado desde el gobierno de Brasil hasta la ONU, cuyo alto comisionado pidió prevenir el racismo en el deporte.

- GRIEZMANN O EL FUTBOLISTA TOTAL

Antoine Griezmann, 32 años. Un futbolista total. Quizá, el jugador de la Liga. Los números lo proponen para ello de forma incuestionable. Sus 15 goles, sus 16 asistencias, los 31 tantos que resultan de esa suma, de los que ha sido un elemento imprescindible en la tercera posición del Atlético de Madrid, son inigualables. Nadie ha contribuido más que él en ese sentido en esta temporada. Ni Robert Lewandowski. Ni Vinícius Júnior. Ni Karim Benzema.

Su fútbol, su ascendencia y trascendencia en el conjunto rojiblanco, su forma de entender cada momento, cada jugada, cada pase, cada desmarque, cada regate lo elevan aún más. Su radio de acción, omnipresente casi en cada sector del campo donde su equipo lo requiere, ya sea en defensa, en ataque, en la creación, en la contención o en la distribución, agrandan su figura. Y su esfuerzo, su sentido colectivo, lo dimensionan todavía más.

Ya nadie duda del internacional francés. Ni en su club, cuando en verano no era así, cuando discutían la conveniencia de sostener el pago de los 40 millones de euros para su traspaso del Barcelona, cuando se plantearon incluso una salida. Ni fuera de él. Ni siquiera la limitación de media hora en seis de las primeras siete jornadas, cuando el Atlético rebuscó y consiguió aligerar el precio de compra a la mitad, ha reducido su tremenda temporada.

En cuanto superó aquel momento, Griezmann fue a más. Sin parar. Sobre todo, tras el Mundial de Qatar 2022. Después de la decepción del segundo puesto con Francia, cuando aspiraba a todo en la final, incluso él mismo a ser el mejor jugador del torneo, el '8' rojiblanco marcó más que nadie la diferencia, con su inconfundible pelo rosa, con unas cualidades imponentes y con un rendimiento que expresó casi la perfección.

Desde el Mundial 2022 hasta la última jornada, a lo largo de los 24 partidos disputados en el campeonato, él los jugó todos de titular, 22 completos, marcó 10 goles y dio otros 13 para liderar el resurgimiento del Atlético hasta cotas que parecían inalcanzables unos meses antes. En las últimas diez citas, él participó en algún gol, bien como autor o asistente (seis dianas y ocho pases decisivos), en ocho de ellas. Uno de los más grandes de esta Liga.

- LOS CONTRASTES DEL MUNDIAL

El Mundial 2022, en medio de la temporada, cuyas consecuencias eran imprevisibles para los equipos, ha sido un parón para algunos, un impulso para otros y una interrupción sin demasiadas alteraciones para otros, entre los contrastes de los 20 equipos de la Liga, con el ejemplo más expresivo del Atlético de Madrid: se fue al torneo con 24 puntos en 14 jornadas, una media de 1,71, y ha logrado en la reanudación 51 en 24 duelos. Un 2,12.

El equipo de Diego Simeone y el Barcelona son los mejores desde entonces, los dos con 51 puntos, pero la diferencia está en que el conjunto azulgrana, el líder entonces y el campeón después, venía de una cantidad más productiva antes, de 2,64 puntos por encuentro.

El peor conjunto desde el Mundial en adelante, como ya lo había sido antes, fue el Elche, inmóvil del último puesto, con los 4 puntos de la decimocuarta jornada y los 25 de la última.

El Barcelona era el primero entonces y ha sido el campeón después. El Real Madrid tampoco se ha movido de la segunda posición, aunque su rendimiento haya sido visiblemente inferior. De los 25 puntos (2,5 de media) iniciales a los 43 (1,79 de media) posteriores. Tampoco lo han hecho ni el Betis, en sexto lugar y en la Liga Europa, ni Osasuna, séptimo y clasificado para la Liga Conferencia. Ni el Getafe, decimoquinto. Ni el citado Elche.

De los otros catorce, siete han subido alguna posición desde el Mundial (el Atlético, del quinto al tercer puesto; el Villarreal, del noveno al quinto; el Mallorca, del undécimo al noveno; el Girona, del decimotercero al décimo; el Sevilla, del decimoctavo al duodécimo; el Celta, del decimoséptimo al decimotercero; y el Cádiz, del penúltimo al decimocuarto) y otros siete la han perdido: la Real Sociedad, de tercera a cuarta; el Athletic, de cuarto a octavo; el Rayo, de octavo a undécimo; el Valencia, de décimo a decimosexto; el Valladolid, de duodécimo a antepenúltimo; el Almería, de decimocuarto a decimoséptimo y el Espanyol, de decimosexto a penúltimo).

De los 20 equipos, once han mejorado su promedio de puntos desde el Mundial en adelante (Atlético, Real Sociedad, Villarreal, Mallorca, Girona, Sevilla, Celta, Cádiz, Getafe, Espanyol y Elche) y nueve lo han empeorado (Barcelona, Real Madrid, Betis, Osasuna, Athletic, Rayo, Valencia, Almería y Valladolid). Desde la reanudación de la Liga hasta la última, los tres peores equipos por puntuación han sido el Elche, el Valencia y el Valladolid.

- LEWANDOWSKI, LA PÓLVORA SIEMPRE A PUNTO

En la política de reconstrucción del equipo el Barcelona optó por hacerse con los servicios de un delantero reputado, un valor seguro. El elegido: Robert Lewandowski. Acierto pleno.

Había desarrollado los mejores años de su carrera en la Bundesliga, pero ha demostrado que es uno de los mejores goleadores del mundo de los últimos tiempos. Había sido siete veces máximo artillero del torneo germano y, con 312, el tercero de toda la historia, tras los mitos Uwe Seller y Gerd Muller.

En su primera campaña en LaLiga ha vuelto a coronarse en la cima de los goleadores. Con una cifra inferior a lo que suele, 23, cantidad más baja desde que se hizo con el galardón el exdeportivista Diego Tristán en la campaña 2021-22, pero con una notable superioridad respecto al resto de delanteros.

Al final ha aventajado en cuatro tantos al francés Karim Benzema, al que releva en el palmarés del trofeo al máximo goleador.

Antes del Mundial ya contaba con trece tantos en LaLiga. Qatar 2022 cortó su progresión. No lo pasó muy bien con su selección, víctima del planteamiento conservador del técnico Czeslaw Michniewicz. A la vuelta no volvió a marcar hasta el 10 de febrero, ante el Betis. Pero a la postre sus goles han sido importantes para el título de los barcelonistas.

- LA METAMORFOSIS DE MENDILIBAR, OXÍGENO CON BARAJA Y BORDALÁS

El Sevilla, que partía una temporada más como un claro aspirante a luchar por la Champions, vivió semanas de angustia, de penurias, coqueteando con el máximo riesgo, hasta que, tras la continuidad fallida de Julen Lopetegui y la apuesta equivocada en la vuelta de Jorge Sampaoli, el grupo rector del club andaluz decidió reclutar a José Luis Mendilíbar.

La decisión no ha podido salirle mejor al club del Ramón Sánchez Pizjuán. La metamorfosis de un equipo prácticamente a la deriva ha sido absoluta. Con un mensaje sencillo, claro, que devolvió la confianza a la plantilla, 'Mendi' enderezó la nave de forma radical y además puso la guinda con la consecución de la Liga Europa y el acceso de nuevo a la Liga de Campeones.

Un mes antes, en febrero, llegaron Rubén Baraja y Carlos Marchena, dos históricos jugadores, al Valencia, y uno después, en abril, José Bordalás, al Getafe.

En su caso tuvieron que esperar a la última jornada, aguardar hasta el minuto final, para evitar la pesadilla del descenso, pero finalmente alcanzaron el objetivo imprescindible de la permanencia y dar oxígeno y paso a lo que debe ser un análisis serio para el futuro inmediato.

- VALLADOLID, ESPANYOL Y ELCHE, EL DESCENSO DE LOS 'NUEVOS' PROYECTOS

"Que a nadie le quepa ninguna duda que se va a seguir trabajando al máximo por el club. Fallar en el camino es natural y lo que no haré es bajar la cabeza, sino que voy a persistir para buscar y dar lo mejor a esta entidad. La noticia de la venta del club salió de España, y repercutió en Brasil, pero nunca he pensado venderlo", expresó este lunes Ronaldo Nazario, el máximo accionista y presidente del Valladolid, desde 2018, ante su segundo descenso.

El conjunto blanquivioleta se va a Segunda División. Ya le ocurrió en 2020-21. Volvió al año siguiente, cuando ascendió en 2021-22, y recae de nuevo, con un 0-0 contra el Getafe en la última jornada. Ronaldo adquirió el 51 por ciento de sus acciones en septiembre de 2018. Ha jugado cuatro de esos cinco cursos en Primera. Y ha descendido dos veces.

Chen Yansheng es el propietario del Espanyol desde enero de 2016. El equipo blanquiazul, penúltimo en la clasificación, ha descendido dos veces en las últimas cuatro campañas, cuando, antes de su llegada, no pisaba la categoría de plata desde hacía 26 años, desde 1994 hasta julio de 2020, cuando consumó su caída al abismo, del que regresó en un curso.

Ahora vuelve al precipicio. "La responsabilidad del descenso está en la gestión del club", asume. "No hemos aprendido cómo debíamos de los errores cometidos hace pocas temporadas y deberemos jugar en la categoría de plata por sexta vez en nuestra historia", declaró. Dos son con él como el dueño del 54 por ciento de las acciones de la entidad.

Christian Bragarnik es el dueño del Elche desde diciembre de 2019. Su estreno fue un ascenso. Tres temporadas después, su proyecto se expone a un desafío comprometido: al descenso a Segunda División. Un revés que lo examina, tras dos permanencias consecutivas y una campaña, la actual, decepcionante de principio a fin. Hasta que perdió matemáticamente la categoría, con cuatro técnicos distintos (más dos interinos), tan solo había sumado 16 puntos de los 99 por los que había competido hasta la jornada 33.

- LA 'MASTERCLASS' DE IMANOL ALGUACIL Y JAGOBA ARRASATE

No suelen estar en el foco de atención. Es más, huyen del protagonismo. Desde la sencillez, el trabajo diario y constante, se han convertido en dos auténticos arquitectos de dos proyectos sencillamente bonitos.

Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate han vuelto a dar una 'masterclass' en los banquillos de la Real Sociedad y Osasuna. El premio ha sido la Champions para el conjunto donostiarra y la Liga Conferencia y la final de la Copa del Rey para el cuadro navarro.

Lideran desde hace tiempo ambos proyectos junto a las respectivas direcciones deportivas. Han recibido, en los peores momentos, la absoluta confianza desde los despachos y la recompensa es ver cada partido, el buen fútbol que practican, y el acceso a Europa.

El cariño de las aficiones lo tienen también. Incondicional. Hasta el punto de que este año Osasuna será encargado de lanzar el chupinazo de los Sanfermines de 2023.

- EL DEBATE DEL VAR:

"Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, en la última jornada... Sin palabras". El mensaje del Atlético de Madrid, minutos después del 2-2 con el que el Villarreal lo apartó del segundo puesto, con un aparente penalti por la mano de Aissa Mandi a un remate de Antoine Griezmann y con una posible falta a Álvaro Morata en el 2-2 de su adversario, incide en una idea que transmitieron antes otros clubes con otras frases, otras fórmulas, en las redes sociales, en las declaraciones, en protestas multitudinarias de público, con comunicados oficiales, sin nadie conforme, entre una polémica incesante.

LaLiga termina con el VAR en un debate feroz y expone a los árbitros en el centro de la polémica, por la interpretación de cada jugada, de cada mano, de cada penalti.

Un ejemplo: el Valladolid, con aquel gol invalidado contra el Sevilla al borde del descanso en el estadio Nuevo Zorrilla, cuando el tiro de Sergio Escudero entró a portería, pero no fue gol porque se había señalado justo el descanso. ¿Qué habría sucedido con ese tanto si hubiera sido válido? Hoy está descendido.

La mano de Mandi al remate de Griezmann es el último frente abierto. "Yo creo en el VAR. No tengo ninguna duda de que nos viene a ayudar. Ojalá que lo puedan seguir mejorando. La gente que le toque actuar en esa faceta nos pueda transmitir y que todos interpretemos lo que vemos, porque imagino la gente en su casa, que pega la pelota en la mano y te dicen que la mano no pega en la mano cuando va de cara a gol... Es muy difícil explicarlo. Nos da la tranquilidad de que no teníamos nada en juego tremendamente importante, porque imagínate perder una Liga o irte al descenso por esto...", reflexionó Diego Simeone.

La temporada recién terminada de LaLiga Santander también incidió en una necesidad: la tecnología de gol. El segundo tanto del Atlético de Madrid al Espanyol, a tres jornadas del final, con el conjunto blanquiazul en la pugna por la permanencia, avivó la polémica. Empleada en la Liga de Campeones y en algunas de las grandes competiciones, en la Liga española no es utilizada aún. El tanto concedido, sin una imagen totalmente definitoria de si el balón entró o no a gol, reavivó la discusión. El Espanyol pidió la nulidad del partido.

- EL ADIÓS DE LEYENDAS COMO BENZEMA, JOAQUÍN, BUSQUETS Y JORDI ALBA

El final de LaLiga 2022/23 supone también el final de auténticas leyendas y referentes del fútbol español e internacional: Karim Benzema, ha dicho adiós al Real Madrid, Sergio Busquets y Jordi Alba al Barcelona y el bético Joaquín Sánchez al fútbol en activo.

Benzema decidió poner fin a catorce temporadas en las que lo ha ganado todo con el club blanco, en las que ha pasado de ser el 'gato' de Mourinho al absoluto '9' del cuadro blanco, cuando nunca fue considerado un '9' hasta que, con la marcha de Cristiano Ronaldo, asumió los galones. Termina su trayectoria siendo el capitán del equipo, la figura referente y un delantero distinto y ejemplar.

El francés resistió a la presión mediática que le exigió el Madrid. Superó las críticas y las dudas sobre su calidad, fortaleciéndose cada año y mostrando su mejor nivel al final de esta etapa en Madrid. En su palmarés se divisan cinco Champions, otros tantos Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas de España, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Sergio Busquets y Jordi Alba también han dado un paso al lado tras marcar una época en el Barcelona. El centrocampista, eje referencial de los azulgrana, y el lateral zurdo entran con mayúsculas en los libros de honor del club y del fútbol internacional. Como Benzema, reemprenderán su camino lejos del club en el que alcanzaron el Olimpo.

Joaquín se marcha con 41 años y 622 partidos en LaLiga, plusmarquista absoluto junto al exguardameta Andoni Zubizarreta. Debutó en el Betis en 2000, y a pesar de su paso por la Fiorentina o el Valencia, él siempre tuvo claro cuál era su casa, el Benito Villamarín.

Campeón de tres Copas del Rey, dos con el club verdiblanco y una con el Valencia, es leyenda de Heliópolis y un futbolista querido en todos los campos de España, que uno tras otro le han rendido un cariñoso homenaje a lo largo de la temporada. Los béticos y el propio Joaquín se despidieron este domingo entre lágrimas, pero a buen seguro que el adiós no es tal.