Herrerín: "Tras el alivio toca despedirse, pero todos debemos hacer autocrítica"

Valencia, 5 jun. El portero Iago Herrerín asumió este lunes en una carta en sus redes sociales su salida del Valencia, pidió perdón por la temporada que han protagonizado y dijo que todo el mundo debe hacer “autocrítica” para devolver al club de Mestalla a la zona que se merece.

“Bueno después del día de ayer, del alivio que todos sentimos al acabar el partido fue importante, hoy toca despedirse. Llegué al club por una desgracia de un compañero (Jaume Doménech), decidiendo jugarme todo y sabiendo mis posibilidades. Desde el primer día sabía a dónde iba, dónde estaba y el club al que iba a representar”, apuntó Herrerín, cuyo contrato acababa con el final de la temporada.

“Mi objetivo, y quien me conoce sabe cómo soy, fue apretar, entrenar fuerte, ayudar al club, compañeros y como todos… jugar. Creo que conseguí todo con creces menos lo último, por suerte puedo decir que debuté con el Valencia pero lógicamente me hubiese gustado poder ayudar más en el campo, pero esto es fútbol y cuando no se juega hay que ayudar sea como sea”, recalcó.

“Quería pedir perdón desde donde me toca por la temporada que hicimos. Un club como el Valencia no se merece estar donde estuvimos. Hay que hacer autocrítica todos, absolutamente todos y volver a llevar a este gran club donde tiene que estar”, reclamó.

El guardameta agradeció a “todos” sus compañeros el trato “espectacular” que ha recibido y también remarcó que desde que llegó le apoyó y le respetó “la gran mayoría” de la afición.

Además, destacó la respuesta que han tenido los seguidores en los peores momentos deportivos del equipo y dio a entender que seguirá en activo. “Nos volveremos a ver pronto y en el verde”, concluyó. EFE

