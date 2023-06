David Martín: "Si competimos como sabemos tendremos muchas opciones de ganar una medalla"

Madrid, 5 jun. El seleccionador español de waterpolo, David Martín, se olvidó de falsas modestias y aseguró que el conjunto español, vigente campeón del mundo, "tendrá muchas opciones de ganar una medalla" en los próximos Mundiales de Fukuoka si el equipo nacional "compite como sabe" en la ciudad japonesa.

"La exigencia como en los últimos años es competir al máximo nivel, porque sabemos que si competimos como sabemos tendremos muchas opciones de ganar una medalla", señaló Martín en el acto celebrado en la sede de la Agencia EFE en el que participaron los responsables técnicos de todas las disciplinas que aglutina la Federación Española de Natación.

Un acto en el que tanto David Martín como el seleccionador español femenino de waterpolo, Miki Oca, dejaron claro que el objetivo en los próximos Mundiales es lograr el billete para los Juegos Olímpicos de París.

Para ello, tanto la selección masculina, oro en los pasados Mundiales de Budapest 2022, como la femenina, vigente campeona de Europa, tendrán que alcanzar la final.

"Nosotros tenemos en mente conseguir esa plaza olímpica lo antes posible y para eso tenemos que entrar en Fukuoka en la final. Eso es lo que tenemos en mente y lo que nos puede presionar, no pensamos en lo que pueda o no pensar la gente", indicó Oca.

Y es que como recalcaron ambos seleccionadores, más allá de la presión que pueda generar los excelentes resultados cosechados en los últimos años por el waterpolo español, la principal presión llegará del propio equipo y sus ganas de volver a vencer-

"La mayor presión siempre es interna, tanto en los chicos como en las chicas cuando llega el primer día de entrenamiento, dentro de sus cabezas lo que hay es que van a trabajar para ganar el Mundial, no sólo lograr la clasificación olímpica", explicó David Martín.

Metas que se antojan todavía más complicadas, dada la tremenda igualdad que existe tanto en el waterpolo masculino como en el femenino, en el que por pequeños detalles se puede pasar del podio a la octava posición.

"La realidad es que hay muchos equipos de gran calidad, con muy buenos jugadores, con muy buenos entrenadores y que trabajan muy bien. Están todos a un nivel muy parecido y por una pequeña diferencia puedes pasar del primer puesto al quinto o al sexto, perfectamente", advirtió Miki Oca.

Una idea con la que coincidió David Martín, que explicó como no había habido ninguna diferencia entre el trabajo realizado el pasado año antes de coronarse campeones del mundo en Budapest, y el realizado en los tres años anteriores en los que España tuvo que conformarse con la plata.

"En los últimos cuatro años, nosotros hemos perdido tres finales y este último verano ganamos una. La sensación cuando ganas es que no has hecho nada especial o diferente a las otras veces, simplemente esta vez has ganado y las otras te tocó perder, pero el trabajo diario o como hemos preparada el campeonato, diría que hubo, incluso, años que fue más detallista y exigente", aseguró Martín.

No obstante, el preparador masculino reconoció las dificultades que entraña explicar esa pequeña diferencia, en un país que padece de "medallitis".

"Convencer a la gente es complicado, porque estamos en un país, como dice Jordi Ribera -el seleccionador español de balonmano- un país de medallitis, que parece que si no haces medalla no has hecho un buen trabajo", incidió el seleccionador español masculino.

Un David Martín, que como Miki Oca se mostró seguro de que el waterpolo español, ocurra lo que ocurra en los Mundiales de Fukuoka, seguirás siendo competitivo en los próximos años.

"El futuro lo que nos asegura es que vamos a competir, luego ya veremos lo que conseguimos, pero que España va a ser competitiva, eso es seguro", concluyó Oca. EFE

