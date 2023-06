Cerúndolo: "Siento dolor porque estuve a nada de ganar"

París, 5 jun. El argentino Francisco Cerúndolo no pudo ocultar la decepción por su derrota en octavos de final de Roland Garros contra el danés Holger Rune, en un partido que se decidió en el "super tie break", y aseguró sentir "dolor" porque estuvo "a nada de ganar".

"No siento calentura, siento dolor y tristeza, por haberlo dado todo y no ganar. Estuve a nada de ganar y eso me cabrea. Jugué un partidazo y no salió y eso me genera el dolor que tengo ahora", dijo.

El bonaerense se quejó de la jugada polémica que encendió a todo el estadio, cuando el árbitro le dio por mala una bola que tocó dos veces el piso.

"Fue clarísima, fue alevoso, no debe saber nada de tenis. Pero este tipo de decisiones promueven todo lo malo del deporte", señaló el jugador, que reclamó algún tipo de revisión de vídeo de estas jugadas como ya se hace en otros deportes.

Cerúndolo matizó, sin embargo, que esa jugada no fue clave en el partido, porque se rehízo bien, al tiempo que no quiso valorar si su adversario debió dársela por buena.

Rune, por su parte, indicó que no se había dado cuenta de que había tocado dos veces el suelo.

Pese a la derrota, Cerúndolo aseguró que ha completado "una buena primera mitad del año en la que se han cumplido los objetivos y ha estado de igual a igual contra grandes jugadores".

"No desentono en ningún lado y eso me da confianza", señaló el argentino, que indicó que "de esta derrota se pueden aprender bastantes cosas, pero en el futuro, no esta noche". EFE

lmpg/ism